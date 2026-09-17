Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը
17.09.2026 | 12:01

«Դանակը ոսկորին է հասել»․ դարերով սերնդեսերունդ փոխանցված այս դարձվածքը միշտ նշանակել է համբերության վերջին սահման, այն կետը, որից անդին այլևս լռելն ու հանդուրժելն անհնար է։ Սակայն այսօր ցավով արձանագրում ենք մի նոր, վտանգավոր իրականություն․ դանակն իջնում է ու իջնում, իսկ մենք դեռ սպասում ենք այդ «ոսկորին» հարվածելու ձայնին։

Անոսկորությունը դարձել է մեր ժամանակների ամենածանր ախտորոշումը։ Ոսկորը միայն անատոմիական հասկացություն չէ, այն ողնաշարն է, ինքնասիրությունը, արժանապատվությունն ու դիմադրողականությունը։ Երբ կորչում է ոսկորը, դանակը սկսում է անարգել կտրել միսն ու ջիլը, իսկ ցավի հանդեպ զգայունությունը՝ մարել։

Բժշկական համալսարանի անատոմիայի ամբիոնում արտակարգ իրավիճակ էր։ Պրոֆեսոր Սարոյանը, ակնոցի վրայով նայելով հերթական «հիվանդի» ռենտգեն նկարին, հուսահատ շփում էր ճակատը։

- Հարգելիս,- դիմեց նա դիմացը նստած ժպտերես ու ընդարմացած քաղաքացուն,- ձեզ վրա արդեն երեք տեղից խոր կտրվածք կա։ Դանակը մտել է մինչև վերջ։ Բայց ոսկոր չկա… Ու՞ր է ձեր ողնաշարը։

- Վայ, պրոֆեսոր ջան, էդ հին ու բարի ժամանակներում էր, որ մարդիկ ոսկոր էին պահում,- հանգիստ պատասխանեց քաղաքացին՝ ուղղելով պատռված ճակատը։- Հիմա ոսկոր պահելը ձեռնտու չէ․ շատ է ցավեցնում։ Երբ դանակը ոսկորին է հասնում, ցավից աղաղակում ես, դիմադրում ես, կռիվ ես տալիս։ Իսկ առանց ոսկորի՞… Դանակը մտնում է մի կողմից, դուրս է գալիս մյուսից, իսկ դու շարունակում ես հանգիստ սուրճդ խմել ու «Ֆեյսբուքում» սմայլիկներ դնել։

- Բայց չէ՞ որ Դուք արնահոսում եք, արժանապատվության հյուսվածքները լրիվ քայքայված են,- անհանգստացավ պրոֆեսորը։

- Հոգ չէ,- մեղմ ժպտաց քաղաքացին,- կարևորը՝ «ոսկորին չի հասել»։ Սպասում ենք, տեսնենք՝ վերջում ինչ է լինելու։ Եվ ընդհանրապես, ճկուն լինելն է հիմա նորաձև․ դանակը գալիս է՝ փափուկ շրջանցում ես։

Պրոֆեսորը լուռ վերցրեց գրիչն ու ախտորոշման թերթիկում գրեց․ «Քրոնիկ անոսկորություն․ հիվանդն իրեն զգում է հարմարավետ, բայց արդեն մսացու է»։

Էմին Մարտունի

Դիտվել է՝ 214

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Երեկ Անկարայում՝ Ադրբեջանի դեսպանությանը կից «Շուշի» կենտրոնի դիմաց, բացվեց Կովկասի իսլամական բանակին նվիրված թվով երրորդ հուշարձանը: Առաջին երկուսը գտնվում են Բաքվում և Գանձակում:
Կովկասի իսլամական բանակը (Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ) ձևավորվել է Օսմանյան Թուրքիայում, որը 1918թ. սեպտեմբերի 15-ին գրավել է Բաքուն և իրականացրել քաղաքի քրիստոնյա և հրեա ժողովուրդների կոտորածը: Միայն Բաքվում այդ բանակը կողոպտել ու սպանել է շուրջ 30 հազար հայերի (ըստ Oxford-ի գիտական աղբյուրների)...

Սոցցանցային գրառումներ

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը
Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.