Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.09.2026
 
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է ՌԴ Պետդումայի ընտրությունների մասին: «Ընտրությունների արդյունքը կլինի ընդհանուր պատասխանն այն ուժերին, որոնք ցանկանում են թուլացնել Ռուսաստանը, կասեցնել նրա զարգացումը, զրկել մեզ ինքնիշխանությունից և սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն որոշելու իրավունքից։ Իսկ նոր շրջանների՝ Դոնբասի և Նովոռոսիայի բնակիչները, Ռուսաստանի հետ վերամիավորումից հետո առաջին անգամ, կմասնակցեն Պետդումայի ընտրություններին»,-նշել է նա։               
 
Նորություններ » Դմիտրի Շոստակովիչն ու Նոր Հայաստանի պատգամավորը

Դմիտրի Շոստակովիչն ու Նոր Հայաստանի պատգամավորը

Դմիտրի Շոստակովիչն ու Նոր Հայաստանի պատգամավորը
17.09.2026 | 14:26

Լենինգրադի բլոկադայի ընթացքում Դմիտրի Շոստակովիչը ստեղծագործում էր: Վերջինիս ամենահայտնի` 7-րդ, սիմֆոնիան գրվել է հենց բլոկադայում գտնվող Լենինգրադում:
Օլգա Բերգոլց, Լիդիա Գինզբուրգ, Արկադի Ռայկին, Ալեքսանդր Ֆադեև ... շարքը կարելի է շարունակել: Այս մարդիկ ապրել և ստեղծագործել են «ցուրտ ու մութ» Լենինգրադում: Նրանցից որևէ մեկի մտքով չի անցել բողոքել ցրտից, սովից, անհարմարություններից: Ավելին` կարծում եմ, որ Լենինգրադի բլոկադան անցած մարդկանցից և ոչ մեկի մոտ մինչ օրս չկա բլոկադայի տարիներից բողոքելու ցանկություն: Վերջիններս գիտակցում են, որ պետությունը հաղթել է նաև իրենց շնորհիվ: Եվ նրանք հպարտ են, որ ապրել են բլոկադային Լենինգրադում:
Այսօր Հայաստանի Ազգային Ժողովում պատգամավորներից մեկը դժգոհում էր. ««մացեմացիկայի» ժամին գրատախտակին էի գնում, գրատախտակին գնալուց առաջ տասը րոպե ձեռքերս պետք ա ոչ թե վառարանի մոտ պահեի, այլ, բառիս բուն իմաստով, կպցնեի վառարանին, որ ձեռքերս տաքանար, կներեք, ճոխացրեցի, գոլանար, որ կարողանայի կավիճը բռնել»:
Ենթադրեցի, որ խոսքը «ցուրտ ու մութ» տարիների մասին է:
Նախ` նայեցի պատգամավորի կենսագրությունը: Նա ծնվել է 1990 թվականին: Ենթադրաբար` վերջինս դպրոց է գնացել 7 տարեկանում` 1997 թվականին: Վստահեցնում եմ` այդ ժամանակ այլևս «ցուրտ և մութ» չէր:
Լավ, ենթադրենք` այնուամենայնիվ, «ցուրտ էր և մութ»: Արդյո՞ք դրա համար չկար պատճառ: Բա բլոկա՞դան, բա թշնամինե՞րը ... Բացի դրանից` մեծ հաշվով, այդ տարիներից պետք է ոչ թե բողոքել, այլ հպարտանալ: Հիշենք անկախությունը, պետականության ստեղծումը, վերջապես` Մեծ Հաղթանակը:
Եթե Շոստակովիչն ինչ-որ հրաշքով գտնվեր Հայաստանի Ազգային Ժողովում և լսեր «մացեմացիկայի» սիրահար պատգամավորին, ապա կգրեր «Ռենեգատ» անվանմամբ իր 16-րդ վոկալ սիմֆոնիան սոպրանոյի, բասի և կամերային նվագախմբի համար:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 331

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Երեկ Անկարայում՝ Ադրբեջանի դեսպանությանը կից «Շուշի» կենտրոնի դիմաց, բացվեց Կովկասի իսլամական բանակին նվիրված թվով երրորդ հուշարձանը: Առաջին երկուսը գտնվում են Բաքվում և Գանձակում:
Կովկասի իսլամական բանակը (Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ) ձևավորվել է Օսմանյան Թուրքիայում, որը 1918թ. սեպտեմբերի 15-ին գրավել է Բաքուն և իրականացրել քաղաքի քրիստոնյա և հրեա ժողովուրդների կոտորածը: Միայն Բաքվում այդ բանակը կողոպտել ու սպանել է շուրջ 30 հազար հայերի (ըստ Oxford-ի գիտական աղբյուրների)...

Սոցցանցային գրառումներ

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը
Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.