Բանակը պարտվում է, երբ պարտության նախադրյալները ձևավորվում են ոչ թե մարտադաշտում, այլ՝ պետական կառավարման աշխատասենյակներում

Բանակի մասին
Երբեմնի հաղթող բանակը չի կարող պարտվել ոչ մեկ, ոչ էլ 44 օրում։
Բանակը պարտվում է՝ երբ պետությունը դադարում է ժամանակին տեսնել վտանգը, երբ պարտության նախադրյալները ձևավորվում են ոչ թե մարտադաշտում, այլ պետական կառավարման աշխատասենյակներում:
Բանակը պարտվում է, երբ նրա մարտունակությունը քայքայվում է պատերազմի նախաշեմին՝ պետական սխալ որոշումների, կառավարման ցածր որակի և հեռատեսության բացակայության արդյունքում։
Բանակը չի կառուցվում միայն անցյալի հաղթանակների հիշողությամբ։ Այն կառուցվում է անցյալի հաղթանակներից և պարտություններից ճիշտ դասեր քաղելով և, որ շատ կարևոր է, մարտական հարուստ կենսափորձով թրծված անհատներին հարգելով ու լսելով, այլ ոչ թե դատելով կամ մեկուսացնելով:
Ուժեղ բանակը միայն զինվորի սխրանքի արդյունքը չէ։ Այն պետության վերաբերմունքի արտացոլումն է սեփական անվտանգության հանդեպ։
Սենոր Հասրաթյան