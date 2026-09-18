Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Բանակը պարտվում է, երբ պարտության նախադրյալները ձևավորվում են ոչ թե մարտադաշտում, այլ՝ պետական կառավարման աշխատասենյակներում

Բանակը պարտվում է, երբ պարտության նախադրյալները ձևավորվում են ոչ թե մարտադաշտում, այլ՝ պետական կառավարման աշխատասենյակներում

Բանակը պարտվում է, երբ պարտության նախադրյալները ձևավորվում են ոչ թե մարտադաշտում, այլ՝ պետական կառավարման աշխատասենյակներում
18.09.2026 | 13:40

Բանակի մասին

Երբեմնի հաղթող բանակը չի կարող պարտվել ոչ մեկ, ոչ էլ 44 օրում։

Բանակը պարտվում է՝ երբ պետությունը դադարում է ժամանակին տեսնել վտանգը, երբ պարտության նախադրյալները ձևավորվում են ոչ թե մարտադաշտում, այլ պետական կառավարման աշխատասենյակներում:

Բանակը պարտվում է, երբ նրա մարտունակությունը քայքայվում է պատերազմի նախաշեմին՝ պետական սխալ որոշումների, կառավարման ցածր որակի և հեռատեսության բացակայության արդյունքում։

Բանակը չի կառուցվում միայն անցյալի հաղթանակների հիշողությամբ։ Այն կառուցվում է անցյալի հաղթանակներից և պարտություններից ճիշտ դասեր քաղելով և, որ շատ կարևոր է, մարտական հարուստ կենսափորձով թրծված անհատներին հարգելով ու լսելով, այլ ոչ թե դատելով կամ մեկուսացնելով:

Ուժեղ բանակը միայն զինվորի սխրանքի արդյունքը չէ։ Այն պետության վերաբերմունքի արտացոլումն է սեփական անվտանգության հանդեպ։

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 241

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն
Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.