Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն
18.09.2026 | 14:11

Ինչո՞ւ մեզանում ազգային նոր գաղափարները չեն արմատավորվում և հիմնավորվում։ Դա երկու պատճառ ունի։ Երբ նոր գաղափարները հասունանում են այն աստիճանի, որ անհրաժեշտություն է առաջանում իրագործելու, պարզվում է՝ դրանք հայտնվում են միաժամանակ մի քանի մարդկանց մտքում, որոնք, սակայն, ազգային արժեքների նկատմամբ նույնական ընկալում չունեն։ Հետևաբար, նրանք չեն միավորվում և, ինչպես ժայռին հայտնված սերմ, արմատ չեն գցում ու չորանում են։ Բացի այդ, մեր հակառակորդները, լինելով ավելի կազմակերպված և տիրապետելով ավելի շատ տեղեկատվության ու ռեսուրսների, ստեղծում են նույնանման կառույցներ, մարդկանց շեղելով բուն նպատակից, և այդպես վերահսկում են հանրությանը։

Իսկ ինչո՞ւ դա չի դառնում հիմնական գործառույթ։ Պատճառները շատ են․

չկա համակարգված մտածողություն,

չկա ազգային արժեհամակարգի նույնական գիտակցում,

չկա ակնածանք մարդու նկատմամբ,

չկա կենդանի նվիրակ Աստծուն,

չկա խոնարհում աստվածայինի հանդեպ,

չկա ազատ մարդու անվտանգության համակարգ,

և վերջապես, չկա ազգային գերնպատակ։

Իսկ ամենակարևորն այն է, որ այս ամենի նկատմամբ չկա հասարակական հետաքրքրություն ու պահանջ։ Ուստի չեն կարող լինել հիմնարար գաղափարների անկախ իրագործողներ, հետևաբար՝ նաև համապատասխան ռեսուրսներ եռաշերտ տիրույթներում։ Բնական է, որ չի կարող լինել նաև այս ամենն ազատ վերահսկող պահանջատեր հանրություն։ Ահա այսպիսին է մեր իրականությունը։

Ի՞նչ կարծիքի եք, հատկապես ազգային ինքնությամբ հետաքրքրվողնե՛ր։

Վանո Դադոյան

Դիտվել է՝ 993

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն
Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.