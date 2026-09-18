Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » «Սուտ խաղաղության» ծանր գինը․ ինչու՞ է զոհի կեցվածքը հրավիրում պատերազմ

«Սուտ խաղաղության» ծանր գինը․ ինչու՞ է զոհի կեցվածքը հրավիրում պատերազմ

«Սուտ խաղաղության» ծանր գինը․ ինչու՞ է զոհի կեցվածքը հրավիրում պատերազմ
18.09.2026 | 14:22

Մեզ փորձում են համոզել, որ եթե անվերջ զիջենք, եթե լռենք, եթե կուրանանք ու մոռանանք Արցախը, մեզ «խաղաղություն» կնվիրեն։Սա պատմության մեջ ամենավտանգավոր ինքնախաբեությունն է, որը որդեգրել է այս իշխանությունը։

Պատմության մեջ ոչ մի ազգ չի ստացել խաղաղություն՝ խնդրելով, ծնկելով կամ սեփական արժանապատվությունը վաճառելով։ Երբ դու թշնամուն ցույց ես տալիս քո պատրաստակամությունը՝ հանձնելու ամեն ինչ «միայն թե չխփեն», դու չես ստանում խաղաղություն։ Դու թշնամուն տալիս ես հարձակվելու հրավեր։

Զոհի մտածելակերպը մեզ ստիպում է մտածել, թե մենք ոչինչ չենք որոշում։

Պարտվողական պրոպագանդան սովորեցնում է վախենալ սեփական ստվերից և մոռանալ արժանապատվությունը։

Բայց եկեք բացենք աչքերը․ Արցախի կորուստը ոչ թե «էջի փակում» էր, այլ մեր գոյության դեմ ուղղված հարվածի առաջին փուլը։ Երբ կորցնում ես վահանը, հաջորդ հարվածը ստանում ես սրտին։

Ժամանակն է արթնանալու։ Խաղաղությունը չեն խնդրում, խաղաղությունը պարտադրում են՝ սեփական ուժով, մտքով և անկոտրում կամքով։

Համաձա՞յն ես, որ զիջումը բերում է նոր պատերազմ, թե՞ դեռ հավատում ես «խաղաղության պայմանագրի» թղթերին։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 210

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն
Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.