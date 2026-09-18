Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Ինչու՞ են քեզ ստիպում սիրել ստորացումը

Ինչու՞ են քեզ ստիպում սիրել ստորացումը

Ինչու՞ են քեզ ստիպում սիրել ստորացումը
18.09.2026 | 14:50

Երբ երկրի ղեկավարը Հայաստանին Սփյուռքի բերած աջակցությունը բնութագրում է որպես «պատառոտված հագուստ», դա ոչ թե հռետորական սխալ կամ լեզվի սայթաքում է այլ մերկացնող, ինքնախոստովանություն :
Ի՞նչ հոգեբանական հենք պետք է ունենա «առաջնորդը», որպեսզի իր սեփական ժողովրդին, իրեն թիկունք կանգնած զանգվածին մատուցի նման ձեւակերպումներ՝ համոզված լինելով, որ դա «կմարսվի»:
Սա նշանակում է մեկ բան, որ նա խորապես արհամարհում է ձեզ:
Նա ձեզ չի վերաբերվում որպես քաղաքացիների, մտածող անհատների կամ պատմական հիշողություն ունեցող հայերի։ Նրա աչքում դուք այն լսարանն եք, որին կարելի է կերակրել ամենացածրորակ, ամենահայհոյական համեմատություններով, և դուք ոչ միայն չեք ոտքի կանգնելու, այլև... գլուխ եք տըմբտըմբացնելու դրան ի պատասխան:
Ամեն ինչ, ինչին դիպչում է այս իշխանությունը , ակնթարթորեն կորցնում է իր սուրբ, արժեքային և բարձրագույն նշանակությունը:
Միլիոնավոր հայերի տասնամյակների նվիրումը, Սփյուռքի կապը Հայրենիքի հետ, ցավն ու ցանկությունը օգնելու՝ մի ակնթարթում,առանց վարանելու սարքվում է «պատառոտված հագուստ»:Ինչո՞ւ: Որովհետև մանիպուլյատորին պետք չէ ուժեղ, բարդ և ինքնագիտակցությամբ լի հասարակություն: Նրան պետք է էժանացված լսարան: Քանի որ երբ ամեն ինչ իջեցվում է հատակի մակարդակի, մարդիկ դադարում են վերլուծել և նրանք պարզապես հարմարվում են ստորությանը:

Հայկ Մովսիսյան
Դիտվել է՝ 201

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն
Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.