Ինչու՞ են քեզ ստիպում սիրել ստորացումը
18.09.2026 | 14:50
Երբ երկրի ղեկավարը Հայաստանին Սփյուռքի բերած աջակցությունը բնութագրում է որպես «պատառոտված հագուստ», դա ոչ թե հռետորական սխալ կամ լեզվի սայթաքում է այլ մերկացնող, ինքնախոստովանություն :
Ի՞նչ հոգեբանական հենք պետք է ունենա «առաջնորդը», որպեսզի իր սեփական ժողովրդին, իրեն թիկունք կանգնած զանգվածին մատուցի նման ձեւակերպումներ՝ համոզված լինելով, որ դա «կմարսվի»:
Սա նշանակում է մեկ բան, որ նա խորապես արհամարհում է ձեզ:
Նա ձեզ չի վերաբերվում որպես քաղաքացիների, մտածող անհատների կամ պատմական հիշողություն ունեցող հայերի։ Նրա աչքում դուք այն լսարանն եք, որին կարելի է կերակրել ամենացածրորակ, ամենահայհոյական համեմատություններով, և դուք ոչ միայն չեք ոտքի կանգնելու, այլև... գլուխ եք տըմբտըմբացնելու դրան ի պատասխան:
Ամեն ինչ, ինչին դիպչում է այս իշխանությունը , ակնթարթորեն կորցնում է իր սուրբ, արժեքային և բարձրագույն նշանակությունը:
Միլիոնավոր հայերի տասնամյակների նվիրումը, Սփյուռքի կապը Հայրենիքի հետ, ցավն ու ցանկությունը օգնելու՝ մի ակնթարթում,առանց վարանելու սարքվում է «պատառոտված հագուստ»:Ինչո՞ւ: Որովհետև մանիպուլյատորին պետք չէ ուժեղ, բարդ և ինքնագիտակցությամբ լի հասարակություն: Նրան պետք է էժանացված լսարան: Քանի որ երբ ամեն ինչ իջեցվում է հատակի մակարդակի, մարդիկ դադարում են վերլուծել և նրանք պարզապես հարմարվում են ստորությանը:
Հայկ Մովսիսյան
Մեկնաբանություններ