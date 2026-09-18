Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » «Ալգեբրա»-ն մահացել է, зато «ՄաՑեմաԾիկա»-ն ողջ է և առողջ

«Ալգեբրա»-ն մահացել է, зато «ՄաՑեմաԾիկա»-ն ողջ է և առողջ

«Ալգեբրա»-ն մահացել է, зато «ՄաՑեմաԾիկա»-ն ողջ է և առողջ
18.09.2026 | 15:37

Ուրեմն, նախորդ դարի 90-ականներից իրական դեպք պատմեմ:
Հայաստանի դպրոցներից մեկում շատ վատ սովորող աշակերտ կար: Բոլորը` ծնողները, հարազատները, ուսուցիչները, վերջինիս հորդորում էին գիրք կարդալ: Վերջապես` աշակերտը չդիմացավ և գնաց դպրոցի գրադարան: Այնտեղից «Ալգեբրա» առարկայի դասագիրք վերցրեց: Շուրջ 15 օր «Ալգեբրա»-ն աշակերտի մոտ էր: Բոլորն ուրախացել էին: Կարծում էին «Ալգեբրա»-ն հետաքրքրեց նրան: 15 օր անց աշակերտը դասագիրքը հետ է վերադարձնում: Գրադարանավարուհին հետաքրքրվում է. արդյո՞ք աշակերտը մի բան սովորեց: Ի պատասխան գրադարանավարուհու, վերջինս ասաց, որ լավ գիրք էր և ավելացրեց. «շատ ափսոս, որ Ալգեբրան վերջում մահացավ»:
Այս իմաստով, ես ուրախ եմ, որ գոնե «ՄաՑեմաԾիկա»-ն ողջ է և առողջ:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 196

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն
Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.