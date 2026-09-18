Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Հակասահնմանադրականությունն ակնհայտ է և անհերքելի՝ տեղի է ունենում ՀՀ տարածքի օտարում

Հակասահնմանադրականությունն ակնհայտ է և անհերքելի՝ տեղի է ունենում ՀՀ տարածքի օտարում

Հակասահնմանադրականությունն ակնհայտ է և անհերքելի՝ տեղի է ունենում ՀՀ տարածքի օտարում
18.09.2026 | 16:01

Բաքվի Բայրամովը, այնուհետ Հայաստանի փաշինյանը հաստատեցին. TRIPP կոչված Թուրանը լինելու է ԷՔՍՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ միջանցք, թեպետ ժողվարչապետը չարտաբերեց այդ բառը: Առաջ ասում էր, թե բա՝ ինքնիշխան ենք, մեր ինքնիշխան տարածքով թռչող յուրաքանչյուր ծիտ պետք է մեր հսկողության տակ լինի, իսկ այսօր ասում է, որ այլ կերպ հնարավոր չէ՝ ելքն ու մուտքը պիտի լինեն Ադրբեջանի տարածքում: Այսինքն, թուրքերը կարող են տանել-բերել և զենք Կենտրոնական Ասիայի ու չինական ույղուր դեմոկրատների համար, և կոկաին, և այլ արգելված բաներ:
Երեկ նաև սրանց խայտառակ սահմանադրական դատարանը TRIPP-ի համաձայնագիրը հակասահմանադրական չճանաչեց, թեպետ դրա հակասահմանադրականությունն ակնհայտ է, բայց այդ լուրը ստվերի մեջ մնաց, քանզի ժողվարչապետի ֆրակցիայից երկու կին հանրության և պառլամետի ողջ ուշադրությունը կլանեցին: Մինչդեռ հակասահնմանադրականությունն ակնհայտ է և անհերքելի՝ տեղի է ունենում ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕՏԱՐՈՒՄ, որտեղ ՀՀ-ն զրկվում է բոլոր իրավունքներից և զրկվում ինքնիշխանությունից, իսկ այն հանգամանքը, որ դա ընդամենը 99 տարով է օտարվում, էական չէ, քանզի, նախ, 99 տարին հավերժություն է այս արագ զարգացող աշխարհում, երկրորդ՝ օտարումը օտարում է մնում, անկախ ժամկետներից:
Սրանք, իհարկե, չեն հասկանում և հասկանալու իրավունք էլ չունեն, բայց սրանց վերադասն էլ չհասկացավ, որ Իրանի պես լուրջ պետության հետ խաղեր չեն անում: Էդ մարդիկ իրենց դաշնակիցների հետ աշխարհը զրկեցին երկու ստրատեգիական միջանքներից ամերիկացիների պատճառով՝ փաստացի փակելով Հորմուզն ու Կարմիր ծովը, և էդ մարդիկ ասել են, որ թույլ չեն տա իրենց քթի տակ պեդոֆիլի (Թրամփին նկատի ունեն) անունը կրող որևէ բան, առավել ևս՝ ռազմական ներկայություն: Իհարկե, ամերիկացու տանձին չէ, եթե վաղը Սյունիքն ընկնի Քաթարի հեղուկ գազի գործարանի օրը (ողորմի էդ գործարանին, լավն էր), ՀՀ իշխանությունն էլ իրավուք չունի անգամ այդ մասին մտածել, բայց էս երկրում ընդդիմություն կա, չէ՞, դրանց տանձին էլ չէ՞ գալիք արհավիրքը:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 167

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն
Չկա վերահսկող պահանջատեր հանրություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.