Հաղորդագրություն «իրական» Հայաստանից

Վարչապետի աշխատավարձը 1 միլիոն 500 հազար դրամից կդառնա 2 միլիոն 662 հազար դրամ։
Նախագահի աշխատավարձը 1 միլիոն 664 հազար դրաից կդառնա 2 միլիոն 662 հազար դրամ։
Փոխվարչապետների աշխատավարձը 1 միլիոն 289 հազար դրամից, կդառնա 2 միլիոն 163 հազար դրամ։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի և նախարարների աշխատավարձը 998 հազար դրամից կդառնա 2 միլիոն 163 հազար դրամ։
Մարզպետների աշխատավարձը 832 հազար դրամից նախատեսվում է հասցնել 1 միլիոն 497 հազար դրամի։
Նախարարի տեղակալների աշխատավարձը 707 հազարից կդառնա 1 միլիոն 414 հազար դրամ։
ԱԺ նախագահի աշխատավարձը 1 միլիոն 497 հազար դրամից կդառնա 2 միլիոն 496 հազար դրամ։
ԱԺ նախագահի տեղակալների աշխատավարձը 1 միլիոն 164 հազարից կդառնա 2 միլիոն 163 հազար դրամ։
Աժ պատգամավորների աշխատավարձը 832 հազար դրամից կդառնա 1 միլիոն 497 հազար դրամ:
Դատական իշխանության և ինքնավար մարմինների աշխատավարձերը նույնպես կրկնապատկվելու են:
Հ.Գ. Հայաստանի պետական պարտքը կրկնապատկվել է և աճում է աննախադեպ տեմպերով:
Հ.Գ. 2. Ծափ տվեք, արա՜...
Արամ Աբաջյան