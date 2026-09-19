Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է
19.09.2026 | 10:30

Երևանյան տաքսին պարզապես փոխադրամիջոց չէ։ Դա ներքին այրման շարժիչով, իսկ մեր դեպքում՝ մեծ տարողությամբ մարտկոցով բանավեճի ակումբ է, որտեղ մոդերատորի դերը բացարձակապես պատկանում է ղեկին նստած մարդուն։

Մենք նստեցինք հետևի նստատեղին՝ ես և մորաքրոջս տղան։ Մենք անձայն սահում էինք փողոցով չինական նորաոճ էլեկտրոմոբիլի սրահում, որի կենտրոնական վահանակը փայլում էր լավ հեռուստացույցի չափսի էկրանով։ Ես նայեցի պատուհանից «BYD»-ների և «Zeekr»-ների այդ լռելյայն հոսքին, որոնք ճեղքում էին երևանյան օդը, ու նկատեցի․

- Երեք տարվա ընթացքում Հայաստանում մեքենաների պարկը կտրուկ փոխվել է։ Գրեթե Եվրոպա է։

Տաքսիստը՝ երեսուն տարեկան մի երիտասարդ՝ թարմ փռված ասֆալտի գույնի մազերով, հետևի տեսադաշտի հայելու միջով նայեց ինձ։ Նրա հայացքում չկար չարություն։ Այնտեղ խորը, գրեթե աստվածաշնչյան վիշտ կար իմ տգիտության համար։

- Ի՞նչ Եվրոպա, ցավդ տանեմ,- մեղմորեն ընդհատեց նա՝ սահուն շրջանցելով փոսը, որի մեջ ազատորեն կտեղավորվեր մի փոքրիկ խանութ։- Հայաստանն այսօր մտնում է աշխարհի ամենազարգացած հինգ երկրների թվի մեջ։

Նա դա արտասանեց այնպիսի բնական նրբագեղությամբ, ասես Համաշխարհային բանկի զեկույցն էր կարդում։ Առանց կասկածի նշույլի։ Առանց ավելորդ պաթոսի։ Պարզապես որպես փաստ․ երկինքը կապույտ է, Արարատը՝ բարձր, Հայաստանը՝ առաջին հնգյակում։ Անմիջապես Շվեյցարիայից հետո, բայց, հնարավոր է, մի փոքր առաջ Սինգապուրից։ Իսկ այն, որ մենք նստած ենք ակնհայտ չինական էլեկտրոնային գաջեթի մեջ, միայն հաստատում էր նրա տիեզերական ճշմարտացիությունը։

Մենք եղբորս հետ նայեցինք իրար։ Եղբայրս մտավորականի պես ծիծաղը պահեց ու ձևացրեց, թե ուսումնասիրում է սենսորային էկրանի հիերոգլիֆները։ Իսկ ե՛ս, խեղճս, իմ կյանքում հասցրել էի պտտվել գրեթե ամբողջ Արևմտյան Եվրոպայով։ Տեսել էի Վիեննայի խնամված փողոցները, գերմանական՝ ծայրահեղության հասնող կարգապահությունը, շվեյցարական բանկերն ու Ամստերդամի ջրանցքները։ Ես գիտեի, թե ինչ տեսք ունեն զարգացած երկրները։

Մեր վարորդը, դատելով ամեն ինչից, Վրաստանի սահմանից այն կողմ երբեք չէր եղել։ Եվ ինչի՞ համար։ Եթե համաշխարհային քաղաքակրթության և բարձր տեխնոլոգիաների ողջ գագաթնակետն արդեն կենտրոնացել է հենց իր դիմապակու տակ գտնվող պլանշետում, Թբիլիսի գնալն արդեն անիմաստ հետընթաց է թվում։

Ես ներքուստ արդեն անսխալ զգում էի, թե ընտրություններին որ կուսակցության օգտին է քվեարկել նման կերպարը, և չսխալվեցի։ Բայց ձեռք բերվածով նա չկանգնեց։ Աշխարհատնտեսագիտությունից մեր ղեկավարը սահուն անցավ ներքին քաղաքականությանը՝ արևելյան փիլիսոփայության և խորը արհամարհանքի թեթև երանգով․

- Նախկին իշխանությունները, ինքդ էլ գիտես, թալանչի էին,- հառաչեց նա՝ մի վայրկյան կտրվելով ճանապարհից։- Իսկ սրանք․․․ Սրանք էլ, ճիշտն ասած, ավելի լավը չեն։ Դե լավ, թող մնան սրանք։ Լավ է՝ գոնե սրանք են։

Սրա մեջ ժողովրդական իմաստնության բարձրագույն դրսևորումն էր․ իշխանությունը չարիք է, անխուսափելի՝ ինչպես անձրևոտ նոյեմբերը, բայց այսօրվա չարիքը գոնե ծանոթ է և կտրուկ ալերգիկ ռեակցիաներ չի առաջացնում։

Ես սարսափելի ուզում էր առարկել։ Բերել ՀՆԱ-ի վիճակագրությունը, վիճել քաղաքագիտությունից, հիշեցնել, ի վերջո, տեղի կոյուղու վիճակը։ Բայց ես նայեցի նրա հպարտ պրոֆիլին, այն սիրուն, որով նա պտտում էր այդ ֆուտուրիստական ղեկը, ու հասկացա․ տրամաբանությունն այստեղ անօգնական է։ Տրամաբանությունն ընդհանրապես բավականին աղքատիկ գործիք է, երբ խոսքը ազգային հպարտության և իշխանության հանդեպ վերաբերմունքի մասին է։

- Հա,- դադարից հետո ասացի ես՝ զգուշորեն ընտրելով բառերը։- Նկատելի է։

- Բա ես ինչ եմ ասում։- ուրախացավ տաքսիստը և անձայն ավելացրեց արագությունը՝ սեղմելով էլեկտրական տոկի ոտնակը։- Շուտով Ճապոնիային էլ ենք անցնելու։ Կարևորը՝ ռոզետկեքը ամեն տեղ դնեն։

Մենք գնում էինք առաջ։ Էլեկտրոմոբիլը մեղմորեն շշնջում էր անվադողերով։ Եղբայրս ժպտում էր պատուհանից։ Տաքսիստը նստած էր կայսեր կեցվածքով, որը ղեկավարում է մոլորակի լավագույն պետությունը՝ չափավոր վատ կառավարությունով։ Իսկ ես մտածում էի այն մասին, որ ուրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է։ Ի վերջո, եթե դու անկեղծորեն հավատում ես, որ ապրում ես աշխարհի լավագույն հինգ երկրներից մեկում, ուրեմն դու հենց այդտեղ էլ ապրում ես։ Եվ ոչ մի Օսլո կամ Կոպենհագեն քեզ դրա համար պետք չէ։

Էմին Մարտունի

Դիտվել է՝ 948

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է
ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.