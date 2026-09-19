Ո՞վ է իրականում կառավարում աշխարհում ընթացող գործընթացները

ԿՈԲ (КОБ- «Концепция общественной безопасности»)․ կառավարման մասին դասախոսություններ
Մաս 1
Կոնստանտին Պետրովի ԿՈԲ-ին նվիրված դասախոսությունների շարքը սկսվում է ոչ թե առանձին պետություններից, կառավարություններից կամ քաղաքական գործիչներից, այլ շատ ավելի լայն հարցից՝
ի՞նչ է կատարվում մարդկության հետ որպես ամբողջական համակարգի։
Պետրովն առաջարկում է ժամանակակից աշխարհին նայել կառավարման տեսանկյունից։
Մարդկության պատմության ընթացքում առանձին ժողովուրդներն ու պետությունները երկար ժամանակ կարող էին գոյություն ունենալ համեմատաբար ինքնուրույն։
Բայց տեխնոլոգիաների, տրանսպորտի, կապի, արդյունաբերության, առևտրի և ֆինանսական հարաբերությունների զարգացումը աստիճանաբար փոխեց այդ վիճակը։
Տարբեր երկրներում տեղի ունեցող գործընթացները սկսեցին ավելի ու ավելի կախված լինել միմյանցից։
Մի երկրում արտադրվող ապրանքի հումքը կարող է ստացվել երկրորդից, մշակվել երրորդում, ֆինանսավորվել չորրորդ երկրի կապիտալով և վաճառվել տասնյակ այլ պետություններում։
Այս գործընթացը Պետրովը դիտարկում է գլոբալացման շրջանակում։
Բայց այստեղ նա առաջարկում է կատարել սկզբունքային տարբերակում։
Գլոբալացումը և գլոբալացման կառավարումը նույն բանը չեն։
Գլոբալացումը մարդկության արտադրողական ուժերի, տնտեսությունների, տեղեկատվական և այլ կապերի աստիճանական միավորման գործընթաց է։
Սակայն եթե ձևավորվում է միասնական փոխկապակցված համակարգ, անխուսափելիորեն առաջանում է մեկ այլ հարց.
ինչպե՞ս է կառավարվում այդ համակարգը։
Եվ հենց այստեղից է սկսվում ԿՈԲ-ի հիմնական տրամաբանություններից մեկը։
Գլոբալացումը որպես արտադրողական ուժերի կենտրոնացում
Պետրովը գլոբալացման հիմքում տեսնում է հասարակության արտադրողական ուժերի աստիճանական կենտրոնացումը։
Պատկերացնենք շատ պարզ օրինակ։
Ժամանակին գյուղը կարող էր ինքնուրույն արտադրել իր սննդի զգալի մասը։
Հետագայում արտադրությունը կենտրոնացավ քաղաքներում և գործարաններում։
Այնուհետև ազգային տնտեսությունները սկսեցին կախված լինել միջազգային շուկաներից։
Իսկ այսօր բազմաթիվ արտադրական շղթաներ արդեն ընդգրկում են ամբողջ աշխարհը։
Նույն գործընթացը տեղի է ունենում ֆինանսների, էներգետիկայի, տեղեկատվության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում։
Այսինքն՝ մարդկությունն աստիճանաբար ձևավորում է մեկ ընդհանուր արտադրական և տեղեկատվական համակարգ։
Սակայն որքան ավելի միասնական է դառնում համակարգը, այնքան ավելի կարևոր է դառնում դրա կառավարումը։
Իսկ ի՞նչ է կառավարումը
Եթե որևէ համակարգ ունի նպատակ, ապա անհրաժեշտ է ապահովել, որ այն շարժվի այդ նպատակին համապատասխան ուղղությամբ։
Այդ գործընթացն էլ կառավարումն է։
Կառավարման համար անհրաժեշտ է առնվազն՝
հասկանալ համակարգի վիճակը,
ստանալ տեղեկատվություն դրա մասին,
որոշել նպատակները,
ընտրել դրանց հասնելու ճանապարհները,
ազդել համակարգի վրա
և վերահսկել արդյունքը։
Այս տրամաբանությունը գործում է ցանկացած մակարդակում։
Կարելի է կառավարել մեքենա։
Կարելի է կառավարել ձեռնարկություն։
Կարելի է կառավարել պետություն։
Հետևաբար հնարավոր է հարցադրել նաև ավելի մեծ մասշտաբով.
կարո՞ղ են կառավարման գործընթացներ գոյություն ունենալ ամբողջ մարդկության մակարդակով։
Պետրովի հետագա ամբողջ դասընթացը մեծ մասամբ կառուցվում է հենց այս հարցի շուրջ։
Ռեսուրսների խնդիրը
Գլոբալացման հետ Պետրովը կապում է ևս մի քանի գործընթաց՝ բնական և էներգետիկ ռեսուրսների սահմանափակություն, ժողովրդագրական փոփոխություններ և բնապահպանական խնդիրներ։
Եթե տարբեր երկրներ գոյություն ունեն մեկ ընդհանուր մոլորակի սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, ապա ռեսուրսների օգտագործումը նույնպես դառնում է կառավարման խնդիր։
Ո՞վ է օգտագործում ռեսուրսները։
Ի՞նչ ծավալով։
Ինչի՞ համար։
Ինչպե՞ս են դրանք բաշխվում։
Եվ ո՞վ է որոշում այդ բաշխման սկզբունքները։
Այս հարցերն արդեն դուրս են գալիս մեկ պետության սահմաններից։
Գլխավոր հարցը
Այստեղ Պետրովը մեզ բերում է առաջին կարևոր մտքին։
Եթե մարդկությունն աստիճանաբար վերածվում է փոխկապակցված տնտեսական, տեղեկատվական և արտադրական համակարգի, ապա միայն ազգային կառավարությունների գործունեությանը հետևելով՝ հնարավոր չէ ամբողջությամբ հասկանալ տեղի ունեցող գործընթացները։
Պետք է նայել ավելի լայն։
Պետք է ուսումնասիրել ոչ միայն՝
«ո՞վ է նախագահը»,
«ո՞վ է վարչապետը»,
«ո՞ր կուսակցությունն է իշխանության»,
այլ նաև՝
ո՞վ է ձևավորում այն պայմանները, որոնց ներսում այդ իշխանություններն ընդունում են իրենց որոշումները։
Ո՞վ է վերահսկում կամ ազդում տեղեկատվական հոսքերի վրա։
Ինչպե՞ս են ձևավորվում տնտեսական կանոնները։
Ինչպե՞ս են ձևավորվում հասարակությունների նպատակներն ու պատկերացումները։
Եվ վերջապես՝
ո՞վ է տիրապետում այն գիտելիքին, որի միջոցով հնարավոր է կառավարել այդ գործընթացները։
Այստեղից էլ սկսվում է ԿՈԲ-ի ուսումնասիրությունը։
Ոչ միայն՝ ով է կառավարում, այլ առաջին հերթին՝
ինչպե՞ս է իրականացվում կառավարումը։
Որովհետև առանց «ինչպե՞ս»-ը հասկանալու՝ շատ դժվար է պատասխանել «ո՞վ»-ին։
Շարունակելի
Սերգեյ Ղարագյոզյան