Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Ապրել վերադարձողի վճռականությամբ, ոչ թե՝ խաղաղության պատրանքով

Ապրել վերադարձողի վճռականությամբ, ոչ թե՝ խաղաղության պատրանքով

Ապրել վերադարձողի վճռականությամբ, ոչ թե՝ խաղաղության պատրանքով
19.09.2026 | 11:41

Օջախի մասին

Ուղիղ երեք տարի առաջ՝ այս օրը, Արցախում նորից պատերազմ էր:

35 տարվա ընթացքում՝ չորրորդ պատերազմը:

Չդիմացանք…

Չդիմացանք, որովհետև ոսոխը հզոր էր՝ իր դաշնակիցներով, իսկ մենք՝ թույլ, քանի որ մենակ էինք, անթիկունք:

Որքան էլ օջախը սուրբ էր ու քաղցր, միայնակ պահելն այլևս անհնար եղավ:

Հետո գտնվեցին նաև նրանք, ովքեր մեզ մեղադրեցին չմեռնելու մեջ…

Բայց ՄԵՆՔ ընտրեցինք ապրել։

Ապրել՝ վերադարձողի վճռականությամբ, ոչ թե խաղաղության պատրանքով։

Հեռանալուց առաջ մի վերջին անգամ նայեցինք իրար։

Օջախը՝ մեզ, մենք՝ օջախին։

Երկուսս էլ անթաքույց տխուր էինք։

Դա բաժանման տխրություն էր։

Մեկը մնում էր, իսկ մյուսը՝ հեռանում…

Ամենաիմաստունը մեր օջախներն են։

Նրանք գիտեն, թե ինչու չմեռանք։

Չմեռանք, որ մի օր նորից իրար գտնենք:

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 189

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է
ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.