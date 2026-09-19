Նիկոլ Փաշինյան կոչվող մարդկային ոչնչության համար երեխաներ սպանող Ալիևը արժանի է մրցանակի:
«Կարծում եմ՝ Իլհամ Ալիևը նույնպես արժանի է խաղաղության մրցանակին, և ես երախտապարտ եմ»։ Այս հայտարարությունը Ազգակործան պատուհասը երեկ արել է Հեսսենի խաղաղության մրցանակի հանձնման արարողության ժամանակ։
Նկարում պատկերված են Սառնաղբյուր գյուղի 10-ամյա Միքայելը և 8-ամյա Նվերը: Նրանք մեկն էին այն երեխաներից, ովքեր զոհվեցին 2023թ. սեպտեմբերի 19-ին Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացված ցեղասպանության և դրան հետևած էթնիկ զտման ժամանակ:
Այսօր լրանում է մեր համազգային ողբերգության երրորդ տարին: Եվ հենց այս ֆոնին Նիկոլ Փաշինյան կոչվող ոչնչությունը հայտարարում է, որ երեխաներ սպանող Ալիևը արժանի է խաղաղության մրցանակի:
Դավիթ Ֆիդանյան