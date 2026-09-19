Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Սանահին

Սանահին

Սանահին
19.09.2026 | 13:09
Լռությունը։
Եթե Տաթևը ուժ է, Սանահինը իմաստություն է։
Նա Լոռվա անտառների մեջ է՝ մամռոտ, խոնավ, համեստ։
Չի գոռում։ Շշնջում է։
Տաթևն ասում է՝ բարձրացիր։
Սանահինն ասում է՝ խորացիր։
Սանահինում քարը սովորել է լռել։ Լույսն այնտեղ շատ չէ՝ ուղիղ այնքան է, որ տեսնես դիմացինիդ աչքերը։
Գուցե ճարտարապետն այդպես է ուզել։ Որովհետև հասկացել է, որ Աստված աղմուկի մեջ չէ, այլ չափի։
Այնտեղ սյուների վրա դեռ կան փոքրիկ խաչեր՝ քաշված այն մարդկանց ձեռքով, որոնք այստեղ սովորել են հարյուրավոր տարիներ առաջ։
Մի երիտասարդ, որ գուցե դասից ձանձրացել էր, մի փոքրիկ խաչ է քաշել քարին։ Եվ ահա՝ նրա այդ փոքրիկ պահը դարձել է հավերժություն։
Ահա սա է կենդանի լինելը։
Մեր հնություններն անկենդան չեն։ Մենք ենք նրանց անկենդան նայում, երբ միայն տարեթվեր ենք տեսնում։
Իսկ պետք է տեսնել ձեռքը։
Այն ձեռքը, որ քարը քարի վրա է դրել։
Նույն ձեռքը, որը քո մայրն է ունեցել, քո պապը։
Գնացեք։ Տեսեք։ Տարեք ձեր երեխաներին։
Թող դնեն իրենց ափը սառը քարին։
Քարը սառն է, բայց տակը տաք է։
Հարյուրավոր ձեռքերի տաքությունն է, որ սպասում է իրենց ձեռքին։
Որ շարունակվի։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 96

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է
ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.