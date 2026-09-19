Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Ովքե՞ր են թողնվել «բախտի քմահաճույքին»

Ովքե՞ր են թողնվել «բախտի քմահաճույքին»

Ովքե՞ր են թողնվել «բախտի քմահաճույքին»
19.09.2026 | 13:36

Սա Երևանի Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակի գետնանցումն է:

Եթե տարածքը պատկանում է Երևանի Մետրոպոլիտենին, ապա որտե՞ղ է գնում հերոս-հարկատուների (ըստ Նիկոլ Փաշինյանի) 50%-ով թանկացված, «բարեփոխված» տրանսպորտի ուղեվարձի գումարը:

Եթե տարածքը պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին, ապա որտե՞ղ է գնում հերոս-հարկատուների շուրջ 5-6 անգամ թանկացված գույքահարկի գումարը:

Թեպետ, հաշվի առնելով, որ մետրոպոլիտենը քաղաքապետարանինն է, ապա 50%-ով թանկացված, «բարեփոխված» տրանսպորտի ուղեվարձի և շուրջ 5-6 անգամ թանկացված գույքահարկի գումարի հետ կապված դժգոհությունն ուղղված է միայն Երևանի քաղաքապետարանին:

Բացի դրանից` Երևանի Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակի գետնանցման տարածքում գործում են առևտրի բազմաթիվ տաղավարներ: Այդ իմաստով, հիշեցնեմ, որ 2026 թվականի հուլիսի 23-ին ՀՀ քննչական կոմիտեն «Առինջ մոլ» առևտրի կենտրոնում գտնվող որոշ տաղավարների կապարակնքման վերաբերյալ հայտարարություն տարածեց: Ըստ Քննչականի, «Առինջ մոլ»-ի «առևտրի տաղավարների մի մասը փաստացի անմիջականորեն գտնվում են բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծերի տակ և դրանց հետագա շահագործումը վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիների կյանքի և առողջության համար, անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից կնիքվել են»:

Փաստորեն, ստացվում է, որ ի դեմս Քննչականի, Հայաստանի Հանրապետությունը «մտահոգված է» բացառապես «Առինջ մոլ»-ի առևտրականների կյանքով, առողջությամբ և անվտանգությամբ, իսկ մնացած առևտրականների կյանքն, առողջությունն ու անվտանգությունը թողնված է «բախտի քմահաճույքին»:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 125

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է
ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.