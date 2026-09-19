Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Հայաստանը Նիկոլի դուքյանը չի, ոչ էլ՝ ՔՊ-ի մսուրը

Հայաստանը Նիկոլի դուքյանը չի, ոչ էլ՝ ՔՊ-ի մսուրը

Հայաստանը Նիկոլի դուքյանը չի, ոչ էլ՝ ՔՊ-ի մսուրը
19.09.2026 | 14:01

Հայաստանի քաղաքացիները բյուջե են լցնում, որ երկիրը կտոր-կտոր Ադրբեջան սարքվի՞:
Ամեն օր նիկոլենք ուղեղներս բռնաբարում են կեղծ օրակարգերով, իսկ ես ինչու՞ պետք է իմ երկրի ճանապարհների քարտեզներում շարունակ սա տեսնեմ։ Դուք ո՞վ եք, ՔՊ անդամներ` կողմնորոշվեք, հա՞յ, թե կովկասյան թուրքերի մնացորդ։ Որովհետև Ադրբեջան պետություն ու ազգ եք կերտում Նիկոլի հետ։ Ալիևը նույնիսկ դա այդպես տքնաջան չի անում։
Վստահ եմ, ձեզնից մեծ մասը հայ է իրեն համարում ու նման տողերը կարդալով իր վրա չի վերցնում, նույնիսկ վիրավորվում է, բայց ինքն իրեն «ատչոտ» չի տալիս, որ պետական դավաճան Նիկոլ է տռցնում։ ՔՊ-ի ներսում նույնիսկ Նիկոլին կլոուն են համարում, բայց չեն խոստովանում ու հոգու խորքում չեն գիտակցում, որ սխալ խաղերի մեջ են ներգրավվել։ Ունակ չեն համարձակվել կասկածել, որ ոչ թե նախկին թալանչիներից են ազատագրում Հայաստանը, այլ թշնամուն են հանձնում։ Արցախցիներին հենց դրա համար էլ «թողեցիք փախաք» պիտակն են կպցրել, որ արդարացում ունենան սեփական ապուշացմանը։
Ու թարգեք նախկիններ, դաշնակ, տերտերներ տռցնել, մարդիկ թքած ունեն ձեր ասֆալտից թոզ փչելու վրա։ Մարդկանց ընդհանրապես արդեն ամեն բան միևնույնն է։ Դա էլ ձեռք էր տալիս Նիկոլի հող հանձնել, երկիր քանդելու ծրագրերն անխոչընդոտ իրականացնելու համար։
Չեք կարող անընդհատ հող հանձնել ու ինքներդ ձեր հետ հաշտ ապրել։ Որովհետև դավաճան եք, դավաճանի հանցակից։ Ցավոք, դեմներդ առնող չթողեցիք։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 65

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է
ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.