Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Միքայէլ Վարանդեան․ «Դրօշը հինցած չէ»

Միքայէլ Վարանդեան․ «Դրօշը հինցած չէ»

Միքայէլ Վարանդեան․ «Դրօշը հինցած չէ»
19.09.2026 | 14:14
Եթէ Դաշնակցութիւնը իրօք այլեւս ընելիք չունի, նա պիտի մեռնի ճակատագրօրէն։ Եւ ոչ մէկ դաշնակցական այնքան յիմար չէ, որ մտածէ, թէ հնարաւոր է արուեստական միջոցներով պահպանել, մշտնջենաւորել կուսակցութեան գոյութիւնը․․․
Տասնեակ տարիներ այդ գոյութիւնը եղած է բնական ու բնականոն, բխած է կեանքի հրամայական պահանջներէն, մեծցած ժողովրդի, երիտասարդութեան ինքնայորդոր աջակցութեամբ, առանց նոյնիսկ գործադրելու գրաւոր ու բանաւոր պրօպագանդի ու ագիտացիայի այն բոլոր ռեկլամային ձեւերը, որոնք յատուկ են ուրիշ երկրներու կուսակցութիւններուն, որոնք այնքան յարգի են հայ քաղաքական, ոչ-դաշնակցական կուսակցութիւններու մէջ։
Եւ ո՛չ մէկ պատճառ կայ ենթադրելու, թէ այդ բնականոն գոյութեան թելը այժմ մէկէն ի մէկ խզուեցաւ եւ թէ գետինը մի անգամ ընդմիշտ սահեցաւ կուսակցութեան ոտքի տակէն։ Ո՛չ մէկ պատճառ, քանի որ այդ կուսակցութեան դրօշը հինցած չէ, նշանաբանները չեն հինցած, այլ կը պահպանեն, տարաբախտաբար, մշտնջենաւոր այժմէութիւն ու թարմութիւն մը։

(Վարանդեան Միքայէլ, Հայ կուսակցութիւնները, «Յառաջ» օրաթերթ, Փարիզ, 1927 յունուարի 16)

Կարէն ԽԱՆԼԱՐԵԱՆ
Դիտվել է՝ 27

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Խաղադրույքի վրա են նավթի արտահանումը, ծովային փոխադրումների ողջ ծավալը և տարածաշրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կայունությունը

Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանի ամենաթանկարժեք բանակն ունի, սակայն կիսատ պռատ զինված հուսիների դեմ ոչինչ չի կարողնում անել: Սա լավագույն օրինակն է այն բանի, որ բանակը միայն շատ փող ծախսելն ու ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա գնելը չէ: Այն նախ և առաջ անձնակազմի հմտությունների, գիտելիքների, մարտական ոգու, պատրաստության, ինչպես նաև ազատագրելու կամ պաշտպանելու գաղափարական հիմնավորվածության մեջ է:
Արդեն գրել ենք, որ սաուդիտները տարածաշրջանում ունեն F-15-երից բաղկացած ամենամեծ ավիացիան: Երեկ ԱՄՆ պետդեպը հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիային թվով 48 հատ նոր F-35 վաճառելու գործարքին: Սակայն մասնագետները պնդում են, որ բանակի նկատմամբ նման մոտեցման պարագայում, գերժամանակակից F-35-երը ևս չեն օգնի նրանց՝ վերահսկել իրենց ռեգիոնալ շահերը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է
ՈՒրիշի իլյուզիաները քանդելը ոչ միայն հիմար, այլև բացարձակապես անիմաստ գործ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.