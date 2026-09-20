Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Ինչու՞ «Արցախ», և ինչու՞ սա պարզապես բառի հարց չէ

Ինչու՞ «Արցախ», և ինչու՞ սա պարզապես բառի հարց չէ

Ինչու՞ «Արցախ», և ինչու՞ սա պարզապես բառի հարց չէ
20.09.2026 | 00:35


Արցախ բառի օգտագործման մասին երեկվա գրառման տակ կարծիք հնչեց, որ բառերից պետք չէ կառչել։

Հիմա եկեք քննենք՝ արդյո՞ք դա ճիշտ է քրիստոնյա մարդու համար։

ԽՈՍՔԻ ԵՎ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ խոսքին թեթևամտորեն վերաբերվել չի կարելի․ մարդու արտասանած խոսքն ունի բարոյական պատասխանատվություն։ Քրիստոս ասում է. «Քո խոսքերը արդարացնելու են քեզ և քո խոսքերը դատապարտելու են քեզ» ( Մատթ. 12։37)։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար բառերի ընտրությունը միշտ չէ, որ չեզոք հարց է, հատկապես երբ բառը վերաբերում է ճշմարտությանը, հիշողությանը և ինքնությանը։

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Սուրբ Գիրքն անգամ նախնիներից ժառանգված սահմանների նկատմամբ հավատարմությունն է կարևորում. «Մի՛ փոփոխիր հավիտենական սահմանները, որ քո հայրերը դրեցին» ( Առակ. 22։28)։ Թեև այս խոսքն իր անմիջական իմաստով վերաբերում է սահմանների անձեռնմխելիությանը, դրա սկզբունքը մեզ հիշեցնում է, որ նախնիներից ստացած ժառանգությանը պետք չէ թեթևամտորեն վերաբերվել։ «Արցախ» անունն էլ մեզ համար պատմական հիշողության և ժառանգության կրող է։

Երբ մեր պատմական «Արցախ» անվան փոխարեն հետևողականորեն նախընտրում ենք օտար ծագում ունեցող մեկ այլ անվանում, հատկապես այնպիսի պայմաններում, երբ վիճարկվում են Արցախի հայկական պատմությունն ու ինքնությունը, անվան ընտրությունն այլևս կարող է պարզապես լեզվական նախասիրություն չլինել։ «Արցախ» անվան պահպանումը դառնում է պատմական հիշողության և ինքնության պահպանման վկայություն։

ԱՆՈՒՆԸ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑ Է

Պատմական «Արցախ» անունն օգտագործելն ու պահպանելը պատվի, հավատարմության և ինքնության հարց է, ոչ թե պարզապես լեզվական վեճ։ Անունների մեջ մեր ինքնությունն է, մեր նախնիների աղոթքն ու հիշողությունը։

Երբ մենք հրաժարվում ենք մեր սրբազան տեղանուններից, կամավոր կերպով նպաստում ենք այն պատմական հիշողության մթագնմանը, որի պահպանության համար սերունդներ են պայքարել ու նահատակվել։ Քրիստոնյան չի կարող անտարբեր լինել ճշմարտության, այդ թվում՝ պատմական և աշխարհագրական ճշմարտության հանդեպ, որովհետև ուրացումը փոքր բաներից է սկսվում։

Ուստի, Արցախը պարզապես աշխարհագրական տեղանուն չէ․ այն մեր հոգևոր ժառանգության, ազգային ինքնության և պատմական հիշողության անբաժան մասն է։ «Արցախ» անունը պահպանելը ոչ թե բառից կառչել է, այլ չհրաժարվել այն անունից, որով մեր հայրենիքի այդ հատվածը դարերով ապրել է մեր պատմության, Եկեղեցու, մեր նախնիների աղոթքի և ժողովրդի հիշողության մեջ։

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 145

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օրերս հայտարարել է, որ «Ղարաբաղում հաղթանակը հիմք է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար»։
Այս հայտարարությամբ նա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն ու Հայաստանի տարածքով նախատեսվող հաղորդակցությունը ներկայացրել է նույն քաղաքական համատեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ TRIPP-ը ոչ թե ինքնուրույն հայ-ամերիկյան նախագիծ է, այլ իր առաջ քաշած «Զանգեզուրի միջանցքի» շարունակությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հայտարարել է, որ Թուրքիա–Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42-կիլոմետրանոց հատվածն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, և որ այն «Զանգեզուրի միջանցքի մասն է»...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը
Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.