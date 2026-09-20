Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Չենք մոռացել ու չենք մոռանալու

Չենք մոռացել ու չենք մոռանալու

Չենք մոռացել ու չենք մոռանալու
20.09.2026 | 00:41


նիկոլը քաշով մեկ ոսկի էլ դառնա, իր սարքած դպրոցների պատերը ոսկեջրի էլ, օրական մի մեգաաստղի կանչի, բերի Հայաստանում երգցնի, պարացնի, մեկ ա, չենք մոռացել ու չենք մոռանալու, որ նիկոլ վովայի փաշինյանը համարվում է Արցախի կորստի, այս պատկերի, հազարավոր գաղթականների ու զոհերի թիվ մեկ պատասխանատուն ու մեղավորը:
նիկոլ փաշինյանն ու իր հանցավոր խմբակը պատասխանատու են համայն հայության պայքարի խորհրդանիշ Արցախի հանձնման, Արցախի համար զոհվածների հիշատակի պղծման ու ուրացման մեղավորը: Եվ այդ խարանը դաջված է մնալու նրանց ու նրանց սերունդների ճակատներին դարեդար:

Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Դիտվել է՝ 134

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օրերս հայտարարել է, որ «Ղարաբաղում հաղթանակը հիմք է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար»։
Այս հայտարարությամբ նա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն ու Հայաստանի տարածքով նախատեսվող հաղորդակցությունը ներկայացրել է նույն քաղաքական համատեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ TRIPP-ը ոչ թե ինքնուրույն հայ-ամերիկյան նախագիծ է, այլ իր առաջ քաշած «Զանգեզուրի միջանցքի» շարունակությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հայտարարել է, որ Թուրքիա–Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42-կիլոմետրանոց հատվածն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, և որ այն «Զանգեզուրի միջանցքի մասն է»...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը
Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.