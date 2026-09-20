Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Երբ ներքին ուժը համադաշն գործում է արտաքին ուժերի հետ

Երբ ներքին ուժը համադաշն գործում է արտաքին ուժերի հետ

Երբ ներքին ուժը համադաշն գործում է արտաքին ուժերի հետ
20.09.2026 | 01:08

Հատուցման մասին

Պետության համար ճակատագրական է, երբ նրա գոյությունը վտանգված է ոչ միայն դրսից, այլ նաև՝ ներսից: Առավել քան վտանգավոր է, երբ ներքին ուժը, ունենալով անսահմանափակ իշխանություն, համադաշն գործում է արտաքին ուժերի հետ:

Պատմությունից հայտնի են դեպքեր, երբ պետության նկատմամբ նման վերաբերմունք են դրսևորել հատկապես իշխանությամբ օժտված այն ուժերը, որոնց գործած մեղքերը բավականին ծանր են եղել սեփական ժողովրդի և երկրի հանդեպ:

Այդպիսիները լավագույնս են գիտակցել և գիտակցում, թե ինչ կլինի իրենց հետ, եթե պետությունը մնա, իսկ իրենք գնան:

Նրանց հրեշավոր տրամաբանությամբ՝ փրկության ելքը եղել ու մնում է մեկը՝ խուսափել դաժան դատաստանից, նշանակում է վերացնել այն ինստիտուտը, որի առաջ նրանք պարտադրված են լինելու պատասխան տալ:

Իսկ այդ ինստիտուտը Պետությունն է

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 137

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օրերս հայտարարել է, որ «Ղարաբաղում հաղթանակը հիմք է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար»։
Այս հայտարարությամբ նա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն ու Հայաստանի տարածքով նախատեսվող հաղորդակցությունը ներկայացրել է նույն քաղաքական համատեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ TRIPP-ը ոչ թե ինքնուրույն հայ-ամերիկյան նախագիծ է, այլ իր առաջ քաշած «Զանգեզուրի միջանցքի» շարունակությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հայտարարել է, որ Թուրքիա–Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42-կիլոմետրանոց հատվածն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, և որ այն «Զանգեզուրի միջանցքի մասն է»...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը
Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.