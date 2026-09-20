Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » «Ամբոխ-էլիտար» հասարակություն․ իսկ ո՞վ է կառավարում էլիտային

«Ամբոխ-էլիտար» հասարակություն․ իսկ ո՞վ է կառավարում էլիտային

«Ամբոխ-էլիտար» հասարակություն․ իսկ ո՞վ է կառավարում էլիտային
20.09.2026 | 01:16

Սկիզբը՝ այստեղ

ԿՈԲ (КОБ- «Концепция общественной безопасности») կառավարման մասին դասախոսություններ

Մաս 3

Նախորդ մասում տեսանք կառավարման մի կարևոր սկզբունք։

Եթե հնարավոր է ձևավորել միլիոնավոր մարդկանց ընդհանուր տեղեկատվական և գաղափարական միջավայրը, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին առանձին կառավարելու անհրաժեշտությունը նվազում է։

Բայց այդ դեպքում առաջանում է հաջորդ հարցը՝

ո՞վ է ձևավորում այդ միջավայրը։

Այստեղ դասախոսությունը մտցնում է «ամբոխ–էլիտար հասարակություն» հասկացությունը։

«Ամբոխը» մարդկանց քանակ չէ

Այս համատեքստում «ամբոխը» փողոցում հավաքված բազմությունը չէ։

Խոսքը այն մարդկանց մասին է, որոնք հիմնականում գործում են արդեն գոյություն ունեցող պատկերացումների, հեղինակությունների, ավանդույթների և ընդունված նորմերի շրջանակում՝ առանց դրանց ձևավորման մեխանիզմներին տիրապետելու։

Մարդը կարող է ունենալ բարձրագույն կրթություն, լինել բժիշկ, ինժեներ կամ գիտնական, բայց իր մասնագիտությունից դուրս առաջնորդվել արդեն պատրաստի կարծիքներով։

Հետևաբար բաժանումը խելացիների և հիմարների միջև չէ։

Հիմնական տարբերությունն ուրիշ տեղ է՝

ո՞վ է ձևավորում պատկերացումները, և ո՞վ է գործում արդեն ձևավորված պատկերացումների շրջանակում։

Էլիտան

Հասարակության մյուս հատվածում գտնվում են այն շերտերը, որոնք ավելի մեծ մասնակցություն ունեն որոշումների կայացմանը և ռեսուրսների կառավարմանը։

Քաղաքական ղեկավարություն։

Պետական ապարատ։

Խոշոր բիզնես։

Ֆինանսական համակարգ։

Մեդիա։

Մշակութային և գիտական հեղինակություններ։

Առաջին հայացքից կառավարման պատկերը պարզ է՝

էլիտան կառավարում է, հասարակության մեծ մասը՝ կառավարվում։

Բայց այստեղ է առաջանում ամբողջ կառուցվածքը փոխող հարցը։

Իսկ արդյո՞ք էլիտան ինքն է սահմանում այն կանոնները, որոնցով գործում է։

Նախարարը գործում է որոշակի տնտեսական համակարգի ներսում։

Բանկիրը՝ արդեն գոյություն ունեցող ֆինանսական կանոններով։

Գործարարը՝ շուկայի և վարկային համակարգի պայմաններում։

Քաղաքական գործիչը՝ արդեն ձևավորված հասարակական սպասումների, գաղափարների և միջազգային հարաբերությունների շրջանակում։

Այսինքն՝ մարդը կարող է կառավարել իրենից ներքև գտնվող համակարգը և միաժամանակ կառավարվել ավելի բարձր մակարդակից։

Պաշտոնը դեռ կառավարման բարձրագույն մակարդակ չէ

Մենք սովոր ենք իշխանության բուրգի վերևում տեսնել պետության ղեկավարին։

Բայց եթե նույնիսկ ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող մարդը որոշումներ է ընդունում արդեն ձևավորված տնտեսական, ֆինանսական և գաղափարական պայմաններում, ապա պետք է ուսումնասիրել նաև՝

ո՞վ է ձևավորում այդ պայմանները։

Այստեղ իշխանությունը դադարում է նույնական լինել միայն պաշտոնի հետ։

Կառավարման գործիք կարող են դառնալ նաև՝

տեղեկատվությունը, գիտելիքը, ֆինանսները և աշխարհայացքը։

Եվ այստեղ առանձնապես կարևոր է գիտելիքը։

Եթե մեկը համակարգի մասին գիտի միայն դրա առանձին հատվածները, իսկ մյուսը տեսնում է ամբողջական պատկերը, երկրորդը շատ ավելի մեծ հնարավորություն ունի կանխատեսելու առաջինի գործողությունները և ձևավորելու այն պայմանները, որոնց ներսում առաջինը որոշում է ընդունելու։

Այսպիսով հասարակության մեջ կարող է գոյություն ունենալ ոչ միայն գույքային անհավասարություն, այլև շատ ավելի կարևոր՝

կառավարման գիտելիքի անհավասարություն։

Մեկը գիտի՝ ինչպես աշխատել համակարգում։

Մյուսը՝ ինչպես է աշխատում և կառավարվում հենց համակարգը։

Եվ այստեղ կապվում են առաջին երեք մասերը

Առաջին մասում տեսանք, որ գլոբալացումը ստեղծում է պետություններից ավելի լայն համակարգեր։

Երկրորդում՝ որ կառավարումը կարող է իրականացվել տեղեկատվության միջոցով՝ առանց բացահայտ հրամանի։

Այժմ երրորդ քայլն է։

Եթե նույնիսկ հասարակության տեսանելի էլիտան կարող է գործել իրենից վեր ձևավորված պայմանների ներսում, ապա պետք է հասկանալ՝

որտե՞ղ են ձևավորվում հենց այդ պայմանները։

Եվ առաջին պատասխաններից մեկը մեզ տանում է դեպի մարդու աշխարհայացքը։

Որովհետև ցանկացած նախարար, բանկիր, գործարար կամ պետության ղեկավար նախ և առաջ մարդ է՝ արդեն ձևավորված պատկերացումներով այն մասին, թե ինչն է ճիշտ, ինչն է հնարավոր և ինչ նպատակների պետք է հասնել։

Հետևաբար հաջորդ հարցը տրամաբանական է.

իսկ ո՞վ և ինչպե՞ս է ձևավորում այդ պատկերացումները։

Շարունակելի

Սերգեյ Ղարագյոզյան

Դիտվել է՝ 156

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օրերս հայտարարել է, որ «Ղարաբաղում հաղթանակը հիմք է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար»։
Այս հայտարարությամբ նա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն ու Հայաստանի տարածքով նախատեսվող հաղորդակցությունը ներկայացրել է նույն քաղաքական համատեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ TRIPP-ը ոչ թե ինքնուրույն հայ-ամերիկյան նախագիծ է, այլ իր առաջ քաշած «Զանգեզուրի միջանցքի» շարունակությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հայտարարել է, որ Թուրքիա–Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42-կիլոմետրանոց հատվածն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, և որ այն «Զանգեզուրի միջանցքի մասն է»...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը
Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.