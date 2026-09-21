Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Այնքան, ինչքան մեզ իջեցրել են սրանք՝ քառակի ենք բարձրանալու

Այնքան, ինչքան մեզ իջեցրել են սրանք՝ քառակի ենք բարձրանալու

Այնքան, ինչքան մեզ իջեցրել են սրանք՝ քառակի ենք բարձրանալու
20.09.2026 | 22:17

Ընկերս էր զանգել։ Ժամանակ առ ժամանծակ խոսում ենք, հիշում մեր` ռոմանտիզմով, հայրենասիրությամբ ու հաղթանակների բերկրանքով լեցուն անցյալը։ Արցախյան Սրբազան Ազատամարտի մասնակից է, բազմաթիվ ընկերներ ունի կորցրած, կյանքի ու մահվան, արժեքների գիտակ։ Տխուր է միշտ։ Արցախը կորցնելուց, թանկագին զոհերից հետո խիղճ ունեցողը չի կարող տխուր չլինել։

- Նոր մի նորություն տեսա,- պատմում է ընկերս,- մի քպ-ական պատգամավոր ասում է` եթե թուրքը կրակի, մենք չենք կրակելու։

Լռում է ընկերս. Հեռախոսի լսափողում խուլ ընդվզում կա։ Հետո այդ ընդվզումից ձայնը դողում է.

- Ես ամաչում եմ փողոց դուրս գալ,- ասում է նա։

- Ամոթի մի տեսակ կա, երբ քո հայրենակից աներեսի, անշնորհքի, դավաճանի ու ստահակի փոխարեն դու ես կարմրում, որովհետև դու պատիվ, արժանապատվություն, խիղճ ու դաստիարակություն ունես։ Դու քո կյանքը հերոսի պես ես ապրել, կամովին մասնակցել քո Երկրի պաշտպանությանն ու ազատագրումին ու պարտավոր չես ինչ-որ մի լակոտի փոխարեն ամաչել։ Դու պիտի հպարտ փողոց դուրս գաս, որ քեզ տեսնող երիտասարդները հասկանան, որ կոտրվող չես, որ ժայռ ես, որ դեռ ասելիք ունես, որ դեռ վերադարձ ու վերադարձնել կա։ Այդ ժամանակ է, որ նորից կգան քո, իմ, մեր հետևից։ Այնքան, ինչքան մեզ իջեցրել են սրանք, քառակի ենք բարձրանալու ու վերընձյուղվելու։ Միայն հավատալ ու գործել, միավորել ու միավորվել, բարձրանալ ու բարձրացնել,- ասացի ընկերոջս։

- Ճիշտ ես ասում,- ասաց ընկերս ու կախեց լսափողը։

Պինդ եղեք։

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 203

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օրերս հայտարարել է, որ «Ղարաբաղում հաղթանակը հիմք է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար»։
Այս հայտարարությամբ նա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն ու Հայաստանի տարածքով նախատեսվող հաղորդակցությունը ներկայացրել է նույն քաղաքական համատեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ TRIPP-ը ոչ թե ինքնուրույն հայ-ամերիկյան նախագիծ է, այլ իր առաջ քաշած «Զանգեզուրի միջանցքի» շարունակությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հայտարարել է, որ Թուրքիա–Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42-կիլոմետրանոց հատվածն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, և որ այն «Զանգեզուրի միջանցքի մասն է»...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը
Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.