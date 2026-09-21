Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Մոռանալով և ուրանալով հայրենակիցների վիշտը՝ մարդիկ նոր դուռ են բացում նոր ցեղասպանությունների առաջ՝ այս անգամ հենց իրենց նկատմամբ

Մոռանալով և ուրանալով հայրենակիցների վիշտը՝ մարդիկ նոր դուռ են բացում նոր ցեղասպանությունների առաջ՝ այս անգամ հենց իրենց նկատմամբ

Մոռանալով և ուրանալով հայրենակիցների վիշտը՝ մարդիկ նոր դուռ են բացում նոր ցեղասպանությունների առաջ՝ այս անգամ հենց իրենց նկատմամբ
20.09.2026 | 22:33

1974 թվականի հուլիսի 20-ին թուրքական զորքերը ներխուժեցին Կիպրոս և հույների նկատմամբ իրականացրին բռնի տեղահանում։ Անցել է 52 տարի, բայց մինչև հիմա ամեն տարի հուլիսի 20-ին Հունաստանի տարբեր վայրերում հնչում են տագնապի զանգեր' ի հիշատակ իրենց եղբայրների նկատմամբ կատարված ոճրագործության և Կիպրոսի հյուսիսային մասի գրավման։

Հույները համոզված են, որ անպայման կազատագրեն Կիպրոսը ու դրա համար չեն մոռանում իրենց հայրենիքի մասին։

2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանն ահաբեկչական հարձակում իրականացրեց Արցախի վրա՝ ավարտին հասցնելով հայերի բռնի տեղահանումը հազարամյակների հայրենիքից։

Ընդամենը 3 տարի անց՝ 2026-ի նույն օրը, Հայաստանում մեծ շուքով նշեցին Գաթայի փառատոնը, երգեցին, պարեցին, ուրախացան սահմանամերձ Խաչիկ գյուղում՝ մոռացության տալով իրենց հայրենակիցների նկատմամբ կատարված ցեղասպանությունը։

Խաչիկը թշնամուց մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Որևէ լարվածության դեպքում առաջին հարվածը լինելու է հենց Խաչիկ գյուղի վրա, և տեղի բնակիչներն են լինելու թնդանոթի զոհ։

Մոռանալով և ուրանալով հայրենակիցների վիշտը՝ մարդիկ նոր դուռ են բացում նոր ցեղասպանությունների համար՝ այս անգամ հենց իրենց նկատմամբ։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 200

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օրերս հայտարարել է, որ «Ղարաբաղում հաղթանակը հիմք է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար»։
Այս հայտարարությամբ նա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն ու Հայաստանի տարածքով նախատեսվող հաղորդակցությունը ներկայացրել է նույն քաղաքական համատեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ TRIPP-ը ոչ թե ինքնուրույն հայ-ամերիկյան նախագիծ է, այլ իր առաջ քաշած «Զանգեզուրի միջանցքի» շարունակությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հայտարարել է, որ Թուրքիա–Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42-կիլոմետրանոց հատվածն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, և որ այն «Զանգեզուրի միջանցքի մասն է»...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը
Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.