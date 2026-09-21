Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.09.2026
 
Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրաինտեգրումը, և Երևանի յուրաքանչյուր քայլն այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ՝ հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն: Նա շեշտել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։               
 
Նորություններ » Նա, որպես ճարպիկ առևտրական, Արցախը վաճառել է՝ ազգի հանցավոր թողտվությամբ

Նա, որպես ճարպիկ առևտրական, Արցախը վաճառել է՝ ազգի հանցավոր թողտվությամբ

Նա, որպես ճարպիկ առևտրական, Արցախը վաճառել է՝ ազգի հանցավոր թողտվությամբ
20.09.2026 | 23:24


Արցախի հանձնումը հայ ազգի խղճին է։

Պետություն և զինված ուժեր ունեցող ազգի խղճին։

Տրիլիոն երկու հարյուր միլիարդ դոլարի կարողության տեր ազգի խղճին։

Ազգի, որին, փաստորեն, ո՛չ Արցախ էր պետք, ո՛չ Պետություն է պետք, և ո՛չ էլ Հայրենիք։

Ազգի, որն իրեն նվիրել է «փող դատելու» և «օջախ պահելու» «սրբազան գործին«, և ոչինչ չի կարող նրան շեղել այդ «սրբազան» գործից, և որը նրան աստիճանաբար վերածել է հպատակի։

Արցախի հանձնումը փողահպատակ դարձած ազգի խղճին է։

Դոշին խեղկատակի բրոշկա խփած «գլխավոր օջախասերը», որն այսօր սրտաճմլիկ ձայնով իր պատրոնի՝ Իլհամ Ալիևի համար ևս հայցում էր «գերմանական վերաբերմունք», Արցախը պարզապես չի հանձնել։ Նա, որպես ճարպիկ առևտրական, այն վաճառել է՝ ազգի հանցավոր թողտվությամբ։

Ազգի, որի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ևս, այս կամ այն կերպ, իրենց «քյարն» են ունեցել այդ գործարքից։

Արցախի հանձնումը ամոթի և խայտառակության խարան է 4500-ամյա, «իբր թե քաղաքակրթաստեղծ» ազգի ճակատին:

Եթե Արցախը մարդկային կերպարանք առներ, ապա, այն ամենից հետո ինչ կատարվեց իր հետ, լիովին իրավունք կունենար ամբողջ հասակով մեկ ձգվելու ու թքե՛լու հայ ազգի դեմքին՝ նվազագույնը:

Արգամ Տեր-Պողոսյան

Դիտվել է՝ 162

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

TRIPP․ չփարատված մտահոգություններ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օրերս հայտարարել է, որ «Ղարաբաղում հաղթանակը հիմք է ստեղծել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար»։
Այս հայտարարությամբ նա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն ու Հայաստանի տարածքով նախատեսվող հաղորդակցությունը ներկայացրել է նույն քաղաքական համատեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ TRIPP-ը ոչ թե ինքնուրույն հայ-ամերիկյան նախագիծ է, այլ իր առաջ քաշած «Զանգեզուրի միջանցքի» շարունակությունը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հայտարարել է, որ Թուրքիա–Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42-կիլոմետրանոց հատվածն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, և որ այն «Զանգեզուրի միջանցքի մասն է»...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը
Տիկնիկային թատրոն կամ «Թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզի» դիմակահանդեսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.