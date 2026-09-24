Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Զատվելու խորհուրդն ու հրամայականը

Զատվելու խորհուրդն ու հրամայականը

Զատվելու խորհուրդն ու հրամայականը
21.09.2026 | 11:13

Այսօր ո´չ անկախության տոն է, ո´չ էլ պետականության անցած ուղին հիշելու ու հիշատակելու առիթ: Այսօր հանրային, ազգային ու պետական մեղքերի համար ապաշխարելու օր է, քանզի անցած 35 տարիների անցած ուղին ոգևորելու ու խնկարկելու ոչ մի առիթ չի թողել: 35 տարի անց լոկ պետք է արձանագրենք պետականության մահը, որն ամփոփվեց մի ճիվաղի ծնունդով: Այդ ճիվաղին ծնել, սնել, մեծացրել ու իշխանության են բերել բոլորը, իշխանավորից սկսած մինչև տգետ ու անբարո քաղքենին ու գյուղացին, ուսյալ մտավորականն ու լռությամբ համակերպվող ՀՀ քաղաքացին: Նա ԲՈԼՈՐԻՍ հրեշն ու ճիվաղն է, ով փորձում է նմանակել բոլոր նրանց, ովքեր ծնել, սնել ու մինչ օրս էլ երկրպագում են երկրի հակառակ կողմից հայտնված իր ճիվաղային էությունը:
Սպանված պետականության դիակի վրա գարշահոտ դիակակեր որդերի նման շատացան նաև ճիվաղին սպասարկող կուսակցական էգերն ու որձերը, ովքեր բարոյականություն կոչվածը փոխարինել են բարձր աշխատավարձով ու դիվանագիտական անձնագրով ու մեծագուն հաճույքով հանրայնացնում են անբարոյականության վրա խարսխված իրենց տգիտությունը: Ստեղծված միջավայրի ողջ գարշահոտությունն ու գաղջն ապահովում է «արդարադատության համակարգ» կոչվածը, որի յուրաքանչյուր միավորն ընդամենը նոր ցեղասպանություն իրականացնելու ու հիմնավորելու գործիք է, նախորդ դարում պատուհասած արհավիրքի թրքահաճո ժխտումը, հարյուր հազարավոր զոհերի ու բազում տառապանքների միջով անցած վերապրողների հիշատակի անարգումն անպատիժ իրականացնելու միջոց:
Այս բոլորի մեջ ամենավտանգավորները տարբեր դիմակների տակ թաքնված ուսյալ գործակալ-գործակատարներն են, ովքեր ամեն օր ջանասիրաբար փորձում են ավելացնել ու բազմացնել ճիվաղների քանակը՝ մոլորեցնելու ու ապակողմնորոշելու բազում հնարքներ կիրառելով:
Դրսում ու ներսում լավ հաշվարկել էին հնուց անտի ազգիս մեջ դրամասիրության ու ընչաքաղցության հանդեպ եղած դարավոր թուլությունը և հեշտորեն կարողացան մեր բառարաններից ու մտքերից մաքրել «դավաճանություն» հասկացությունը, այն վերածելով սովորական ու ամենօրյա գործողության ու կենսակերպի: Հակապետական գործողությունը, պետական դավաճանությունը, ցեղասպանության ժխտումն ու նոր ցեղասպանության մեջ գործուն մասնակցություն ունենալու ինքնախոստովանանքն արդեն դատապարտելի չեն, քանի որ դրանց հիմնավորում գտնելու եղանակները ևս մշակված են. դրանք հիմնավորելու համար կգտնվեն դատավորներ ու դատախազներ, ովքեր օրենքի տառին համաձայն կհիմնավորեն ամեն հանցանք, որ թղթով ամեն ինչ ճիշտ լինի:
Այսօր դևերն ու ճիվաղները հավաքվելու են հերթական խրախճանքի, պետականության դիակի ու հանուն պետականության իրենց կյանքը զոհած երանելիների գերեզմանների վրա: Այսօր հերոսների հիշատակի խնկարկման օր չէ, քանզի խրախճանքի հասույթը մեջ-մեջ անելու հաշիվներն ավելի կարևոր արարողակարգային ծիսակարգեր կան: Թալանի փառատոների մեկնարկն ու դրա հիմնավորումներն արդեն հնչեցվել են նախարարի շուրթերով…
Այսօր պետականության ու անկախության օր չէ, այսօր ԶԱՏՎԵԼՈՒ օր է: Այսoր ողջը, գիտակիցն ու բարոյականը պետք է զատվեն նրանցից, ովքեր վերջին ութ տարվա ընթացքում չցանկացան զատվել ու մերժել սուտը, կեղծիքն ու հանցավոր անբարոյականությունը: Այսօր մաքրագործվելու ու անգիտակից քաղաքացիներ հանդիսանալու մեղքերի արդյունքում «թավշյա» հրեշներ ծնելու դիմաց ապաշխարելու օր է:
Քրիստոնեաբար զատվենք հանուն շահի, դատարկ ինքնահաստատման ու ընչաքաղցության դիմաց ամեն ինչ ուրացող ու վաճառող անբարոներից, անմեղսունակներից, տգետներից ու հավատավոր դավաճաններից: Հազարավոր մոլորյալներ այս ութ տարիների ընթացքում դարձի եկան ու չտրվեցին ճիվաղների դիվային քարոզչությանն ու անբարո քարոզիչների խարդավանքներին:
Այսօր, ճիվաղների թագավորությունից զատվելով, մեկընդմիշտ պետք է փակենք 35 տարվա գարշահոտությամբ ու խավարով լցված սենյակի դուռը ու հենց այդ սենյակում պետք է թողնենք բոլոր ճիվաղներին՝ իրենց իսկ ստեղծած գարշահոտությունն ու խավարը վայելելու համար:
35 տարվա աղբը, մեղքերն ու հանցանքները մաքրելու ժամանակն է… Անասելի դժվար է լինելու, համարյա անկարելի, բայց պարտավոր ենք ապրել ու գործել ՀԱՆՈՒՆ այն սերունդների, ովքեր տառապեցին ու զոհաբերեցին ամենաթանկը ու հանուն նրանց, ովքեր հետայսու կվայելեն իսկական ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ունենալու հնարավորությունը:

Հայկ Դեմոյան
Դիտվել է՝ 1558

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.