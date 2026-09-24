Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Անկախությունը սոսկ պատմության էջ չէ. այն նախևառաջ ամենօրյա պատասխանատվություն է ապագայի հանդեպ

Անկախությունը սոսկ պատմության էջ չէ. այն նախևառաջ ամենօրյա պատասխանատվություն է ապագայի հանդեպ

Անկախությունը սոսկ պատմության էջ չէ. այն նախևառաջ ամենօրյա պատասխանատվություն է ապագայի հանդեպ
21.09.2026 | 11:22

Անկախության մասին

Անկախությունը սեփական ճակատագիրը սեփական կամքով որոշելու իրավունք է, այդ որոշումն ինքնուրույն իրականացնելու կարողություն և դրա հետևանքների համար պատասխանատվություն։

Անկախությունը մեկ օրվա ձեռքբերում չէ։ Այն ամեն օր պահպանվող, պաշտպանվող և կառուցվող անանց արժեք է։

Պետականության ուժը չափվում է ոչ միայն նրանով, թե ինչպես է ժողովուրդը ձեռք բերել անկախությունը, այլև նրանով, թե ինչ պետություն է կարողանում կառուցել այդ անկախության շնորհիվ։

1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ՀԱՅՆ ընտրեց անկախ պետություն ունենալու իրավունքը։ 35 տարի անց ՆՐԱՆ տրվող հարցն արդեն այն չէ, թե ինչու և ինչպես ընտրեց անկախությունը, այլ այն, թե ինչ պետություն է կառուցել և կառուցում այդ ընտրության արդյունքում և ինչ պետություն է փոխանցելու հաջորդ սերնդին։

Անկախությունը սոսկ պատմության էջ չէ։ Այն նախևառաջ ամենօրյա պատասխանատվություն է ապագայի հանդեպ։

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 1436

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.