Հայաստանը 1991-ին վերականգնվեց, այսօր մեր խնդիրն է թույլ չտալ, որ այն մսխվի
21.09.2026 | 11:57
Ոչ թե անկախության օրն է սեպտեմբերի 21-ը, այլ անկախության ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ օրն է:
1991-ը մեր պետականության ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ հանգրվանն է։
Հայ ժողովրդի անկախ պետականության իրավունքի ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ օրն է:
Ուստի սեպտեմբերի 21-ը պետք է հիշենք ոչ միայն որպես տոն, այլ որպես պետականության շարունակականության և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ խորհրդանիշ։
Հայաստանը 1991-ին չի ծնվել։
Հայաստանը 1991-ին ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԵՑ, այսօր մեր խնդիրն է թույլ չտալ, որ այն մսխվի։
Գևորգ Կարապետյան
Մեկնաբանություններ