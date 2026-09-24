Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Վտանգն այն է, որ պետությունն ինքն է սկսում կորցնել իր իմաստը

Վտանգն այն է, որ պետությունն ինքն է սկսում կորցնել իր իմաստը

Վտանգն այն է, որ պետությունն ինքն է սկսում կորցնել իր իմաստը
21.09.2026 | 12:09

Անկեղծ ասած՝ ես այնքան էլ համակարծիք չեմ այն մտքի հետ, թե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում «Չուչխե» (Հս. Կորեայի պետական գաղափարախոսություն) է հաստատում։ Ոչ այն պատճառով, որ նրա քաղաքականության մեջ չկան չուչխեացման տարրեր, այլ որովհետև «չուչխեիզմը» ենթադրում է ամբողջական գաղափարախոսություն։ Իսկ Փաշինյանի քաղաքականությունը դրանով չի բնորոշվում։

Նա ոչ թե «իզմեր» ստեղծող, այլ գոյություն ունեցող հստակ համակարգերը կազմաքանդող ապաքաղաքական կերպար է։

Փոխարենը՝ տարիներ շարունակ իրեն դրել է «քաղաքական տեսաբանի» տեղ՝ սովորական մտքերը, կենցաղային դատողություններն ու երբեմն ուղղակի անհասկանալի, տրամաբանական հիմք չունեցող ձևակերպումները ներկայացնելով որպես քաղաքական նոր մտածողություն, հետո դրանք վերածելով լոզունգների ու կարգախոսների։

«Լավ սովորիր, որ լավ ապրես»։

«Հայրենիքը պետությունն է»։

«Այստեղ հաց, այստեղ կաց»։

Առանձին վերցրած՝ սրանք պարզապես արտահայտություններ են։ Բայց երբ դրանցից փորձում ես քաղաքական փիլիսոփայություն կառուցել, ստացվում է ոչ թե գաղափար, այլ գաղափարի իմիտացիա։

Իմ կարծիքով՝ հենց սա է առանցքայինը։ Փաշինյանը ոչ այնքան նոր գաղափարախոսություն է ստեղծում, որքան սովորական միտքը ներկայացնում է որպես «տեսություն», արտահայտությունը՝ որպես «սկզբունք», իսկ կարգախոսը՝ որպես պետական մտածողություն։

Այստեղ խնդիրը ոչ թե նոր «իզմի» հաստատումն է, այլ գաղափարախոսության բացակայությունը քաղաքական մեթոդի վերածելը։

Փաստացի՝ պետությունը կորցրել է իր պատմական շարունակականության, ազգային ինքնության, պետական նպատակի ու արժեքային հենքի մասին հստակ պատկերացումը։ Ավելին, այն լցվում է իշխանության կողմից տվյալ պահին արտադրվող ու անհրաժեշտության դեպքում փոխվող իմաստներով։

Եվ գուցե հենց սեպտեմբերի 21-ն է դրա մասին մտածելու ամենահարմար օրը։

Այսօր ՀՀ Անկախության օրն է։ 35 տարի առաջ հայ ժողովուրդը ոչ թե հերթական կարգախոս ընտրեց, այլ վերականգնեց իր պետականությունը՝ իր վրա վերցնելով պետություն կառուցելու պատասխանատվությունը։

Իսկ այսօր մենք հասել ենք մի կետի, որտեղ նույնիսկ անկախության ու պետության մասին խոսակցությունն է վերածվում իշխանության կողմից արտադրվող բառերի ու սահմանումների խաղի։

Ըստ էության՝ անկախությունը, որը պետք է լիներ պետականության գաղափարի ամենաբարձր արտահայտությունը, այս քաղաքականության մեջ կորցրել է իր բովանդակությունը։

Ցանկացած այլ դեպքում, երբ պետությունը դադարում է լինել պատմական շարունակականություն, ազգային պատասխանատվություն ու ապագայի ծրագիր, և սկսում է սահմանվել իշխանության օրվա պահանջով, ինքնին լրջագույն վտանգ է դառնում նրա գոյության համար։

Վտանգն այն է, որ պետությունն ինքն է սկսում կորցնել իր իմաստը։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 1576

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.