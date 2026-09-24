Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Անկախությունը ծնողի պես է․ նրան չեն ընտրում, նրան սիրում են ու պաշտպանում սեփական կյանքի գնով

Անկախությունը ծնողի պես է․ նրան չեն ընտրում, նրան սիրում են ու պաշտպանում սեփական կյանքի գնով

Անկախությունը ծնողի պես է․ նրան չեն ընտրում, նրան սիրում են ու պաշտպանում սեփական կյանքի գնով
21.09.2026 | 13:04

Անկախությունից հրաժարվել՝ նշանակում է ուրանալ սեփական արմատները։

Սեպտեմբերի 21-ը մեր պետականության ամենանվիրական օրն է, բայց այսօր Անկախության օրը դիմավորում ենք ոչ թե ցնծությամբ, այլ խորը մտահոգությամբ և ազգային վերագնահատման հրամայականով։

Անհնար է խոսել Հայաստանի անկախության մասին և լռել Արցախի մասին։ Արցախյան Ազատագրական Պայքարն այն հզոր հիմնասյունն էր, որն արյուն ու կենդանություն տվեց 1991-ի մեր «Այո»-ին։ Արցախը երբեք չի եղել ու չի լինելու «փակված էջ»։ Նրանք, ովքեր «հարմարավետության» կեղծ օրակարգերով փորձում են հայկական դեղձի վաճառքով փոխարինել հազարավոր նահատակների արյունն ու Սրբազան Հայրենիքը, պարզապես կապիտուլյացիայի են ենթարկում հայոց պետական միտքը։

Այսօր, իբրև թե «խաղաղության պայմանագրի» կնքման պատրվակով, ադրբեջանը հստակ ու բացասական դիրքորոշում է որդեգրել մեր պետականության հիմնաթղթի՝ Անկախության հռչակագրի դեմ, թշնամին ուղղակիորեն պահանջում է ջնջել այն իրավաքաղաքական հիմքը, որտեղ խոսվում է հայության միասնականության, Արցախի և մեր համազգային իղձերի մասին։ Սա խաղաղության օրակարգ չէ, սա մեր Անկախության հիմքերը քանդելու և Հայաստանի պետականությունը կազմաքանդելու ուղղակի փորձ է։

Խաղաղության պատրվակով մեզ պարտադրվող «թուրանական ուղին» և հաղորդակցության ուղիների միակողմանի, զիջողական բացումը պանթուրքիզմի պատմական ծրագրի սպասարկումն է։ Երբ թշնամին բացահայտ հայտարարում է, որ Արցախի անկումը ողջ թուրքական աշխարհի միասնական հաղթանակն էր, մենք իրավունք չունենք մնալու կույր ու անտարբեր։ Ծնկաչոք մուրացողի կարգավիճակով իրական խաղաղություն չեն կերտում։

Ո՞րն է մեր լուծումը գլոբալ այս փոթորկում.

Իրական ու արժանապատիվ խաղաղությունը ծնվում է միայն ուժով, ազգային արժեքների շուրջ համախմբմամբ և սեփական արմատներին տեր կանգնելով։ Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները ոտքի կանգնելու, մեզ անհրաժեշտ է միայն նոր, հեռատես ռազմավարական միտք.

Անվտանգության համակարգի հիմնարար վերականգնում՝ հենված սեփական ռազմարդյունաբերության, մարտունակ բանակի և արժանապատիվ դաշնակցային հարաբերությունների վրա։

Ազգային ներուժի կոնսոլիդացիա՝ մերժելով պառակտումն ու հանձնվողականության քարոզը։

Սկզբունքային ու հաստատակամ դիվանագիտություն՝ որտեղ Հայաստանը հանդես կգա ոչ թե որպես աշխարհաքաղաքական մանրադրամ կամ սոսկ առևտրային գործընկեր, այլ որպես տարածաշրջանում սեփական կենսական շահերն ու կարմիր գծերը պաշտպանող սուվերեն գործոն։

Անկախությունը հարմարավետություն չէ, այն պատասխանատվություն է ու անդադար պայքար։ Մենք թույլ չենք տալու ազգային մտքի բարոյական անկումը։ Մեր լույսն ու հույսը մեր անկոտրում կամքի և ազգային ներուժի մեջ է։

Կեցցե՛ ազատ, անկախ ու արժանապատիվ Հայաստանի Հանրապետությունը։

Խոնարհում և պատիվ մեր նահատակներին, հավատարի՛մ մնանք նրանց պատգամին։

Գևորգ Գևորգյան

Դիտվել է՝ 1484

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.