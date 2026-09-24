Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Մշտապես չեն սգում, բայց սգո օրերին ուրախանալը առնվազն անարգանք է մյուսների նկատմամբ

Մշտապես չեն սգում, բայց սգո օրերին ուրախանալը առնվազն անարգանք է մյուսների նկատմամբ

Մշտապես չեն սգում, բայց սգո օրերին ուրախանալը առնվազն անարգանք է մյուսների նկատմամբ
21.09.2026 | 17:23


90-ականներին երբ գյուղում մարդ էր մահանում, տեղացիները հեռուստացույց չէին միացնում, որ հանկարծ ծիծաղի կամ երաժշտության ձայն չլսվի, հանկարծ սգավորները չվիրավորվեն։
Հայերը պատմականորեն հարգել են, կիսել են իրենց հայրենակիցների սուգն ու ուրախությունը։
Հետո Հայաստան բերվեց քայքայիչ քարոզչություն, մարդիկ սկսեցին հեռանալ իրարից, փոխվեցին արժեքները, հարևանի սուգը անկարևոր դարձավ, նույնիսկ հարազատի կորուստը արժեզրկվեց։
Հիշում եմ, երբ հայրս մահացավ, քառասունքը դեռ չէր լրացել, հորեղբայրս դհոլ զուռնայով ամուսնացրեց իր զավակին։ Երբեք չեմ մոռանա դա, որովհետև դա անարգանք էր, սրբապղծություն։ Կարելի էր մի քանի օր հետաձգել կամ առանց երաժշտության անել, բայց արեցին այնպես, կարծես մի քանի օր առաջ եղբորը չէին դրել գերեզման։
Հիմա ավելի վատ է վիճակը ժողովրդի արժեհամակարգում։
Եղել է կոտորած, ցեղասպանություն, հարյուրավոր զոհեր, տնավեր է դարձել 150.000 մարդ, Եռաբլուրում մարդիկ ողբում են իրենց զավակների շիրիմների վրա, իսկ Վայոց ձորում նույն օրը քեֆ են անում, գաթա թխում և ուրախանում։
Իմ նախատինքին էլ ագրեսիվ արձագանքում են, թե մեռած մարդու հետ չեն մեռնում։
Չեն մեռնում, իհարկե, բայց քեֆ էլ չեն անում։
Մենք պարտավոր ենք ապրել և ուժեղանալ, մենք պարտավոր ենք մտածել ապագայի ուրախությունների մասին, բայց նաև պարտավոր ենք հիշել, հարգել, կիսել մեր հայրենակիցների սուգը։
Սգո օրերին պարտադիր չէ սգալ։ Մշտապես չեն սգում, բայց սգո օրերին ուրախանալը առնվազն անարգանք է մյուսների նկատմամբ։

Նաիրի Հոխիկյան
Դիտվել է՝ 1745

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.