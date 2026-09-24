Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Մատաղացու գառան պարանոցին կապված կարմիր-կանաչ ժապավեն

Մատաղացու գառան պարանոցին կապված կարմիր-կանաչ ժապավեն

Մատաղացու գառան պարանոցին կապված կարմիր-կանաչ ժապավեն
21.09.2026 | 17:35

2026 թ. սեպտեմբերի 18-ին, ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-ի նախօրյանկին, Վիսբադենի համալսարանում Նիկոլ Փաշինյանը Հեսսեյան խաղաղության մրցանակ է ստանում։
Նա վերցնում է «մրցանակն» ու հայտարարում, որ այդ մրցանակին հավասարապես արժանի է նաև Ալիևը։
Սեպտեմբերի 19–ը Արցախում Ադրբեջանի կողմից հետևողականորեն իրականացրած էթնիկ զտման՝ Արցախի ցեղասպանության վերջնագիծն է, երբ իննամսյա շրջափակումից հետո հազարամյակների բնօրրան Արցախը լքեցին նրա տերերը՝ վերջին 120 000 հայերը՝ այնտեղ թողնելով տներ, եկեղեցիներ, գերեզմաններ, կյանք և ամեն բան․․․
Սեպտեմբերի 19–ին, Ցեղասպանությունից երեք տարի անց՝ նույն օրը, Հայաստանում պետության կողմից կազմակերպված հեծանվավազքեր են, ֆեստիվառներ, գինարբուկներ ու որկրամոլության ֆեստեր․․․․, որոնց աղմուկի տակ, համազգային էյֆորեայի ու ապատիայի ներքո, փորձ է արվում ջնջել պատասխանատվություն, արժանապատվություն, հիշողություն․․․
Մինչև Ալիևը շարունակում է Հայաստանից արևմտյան Ադրբեջան պահանջել ու հարկադրել Հայաստանին նոր սահմանադրություն գրել, բանտերը լցնել ընդդիմադիրներով, քայքայել Սփյուռքն ու կազմաքանդել Հայ Առաքելական եկեղեցին, Փաշինյանը ցեղասպան Ալիևի համար խաղաղության մրցանակ է պահանջում։
Իրականում՝ բարոյականության անկումից անդին, սա արդար պահանջ է, եթե ելնենք, ու երկուսի քաղաքականությունն էլ նույն արդյունք/նպատակին հանգեցրեց, քանի որ Արցախը հավասարապես թոկ էր երկուսի համար։
Այս տիեզերական ցինիզմի և անբարոյականության մթնոլորտում ձեռքերն է տաքացնում Արևմուտքը՝ մի ամբողջ Ցեղասպանություն մարսել–հանդուրժել, լեգիտիմացնել ագրեսորին, մոռանալ գերիներին, որբի գլուխ շոյել, ծափով–ծիծաղով փաթեթավորել Հայաստանի կոլապսը, տարածաշրջանում նոր աշխարհաքաղաքական բալանս ձևավորել, ու ամենակարևորը՝ ետ շպրտել Ռուսաստանին․․․
Սա անտիուտոպիստական ֆիլմի սցենարական պլան չէ, սա իրական Հայաստանն է, որի արժանապատվության և պետականության փլատակների վրա ոտքերն են սրբում խաղի տերերը․․․

Հ․Գ․ Մատաղացու գառան պարանոցին կապված կարմիր–կանաչ ժապավեն տեսած կլինեք․․․

Լիլիթ Գալստյան
Դիտվել է՝ 1660

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.