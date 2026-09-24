Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Դպրոցներում սկսել են օրենք խախտել և իրավունք ոտնահարել

Դպրոցներում սկսել են օրենք խախտել և իրավունք ոտնահարել

Դպրոցներում սկսել են օրենք խախտել և իրավունք ոտնահարել
21.09.2026 | 17:57

Եթե խոսքը գնում է անվտանգության ապահովման մասին, ապա տեսախցիկի առկայությունն անհրաժեշտություն է: Սակայն, եթե տեսախցիկը տեղադրվում է բացառապես անկարգապահ աշակերտներին հետևելու նպատակով, ապա այդօրինակ գործողությունը անօրինական է և ռիսկային մի շարք պատճառներով:
Պատկերացնենք` դասարանում կա 35 աշակերտ, որոնցից մեկը կամ մի քանիսը անկարգապահ են: Ուսուցիչները չեն կարողանում վերջիններիս սաստել: Ավելին` ուսուցիչների նկատողություններն ապարդյուն են, իսկ անկարգապահ աշակերտների ծնողները վստահ չեն իրենց զավակների անկարգապահության մեջ: Այլ կերպ ասած` չեն հավատում ուսուցիչներին: Եվ իրավիճակից դուրս գալու համար ուսուցիչն ու անկարգապահ աշակերտների ծնողները պայմանավորվում են ԴԱՍԱՐԱՆՈւՄ տեսախցիկ տեղադրել, հետևաբար` դասարանի բոլոր աշակերտներից տեսախցիկի գնման և յուրաքանչյուր ամսվա ինտերնետ-ծառայության համար գումար հավաքել:
Նախ` ինչու՞ թվով շուրջ 30 կարգապահ աշակերտի ծնողները պետք է տուժեն, առավելագույնը` 4-5 անկարգապահ աշակերտի պատճառով:
Բացի դրանից` եթե դասարանում տեղադրված լինի տեսախցիկ, ապա անկարգապահ աշակերտներն անկարգապահություն կանեն ՄԻԱՅՆ դասարանից դուրս: Այդ դեպքում, ի՞նչ իմաստ ունի դասարանում տեսախցիկ տեղադրել:
Սա խնդրի ամենապարզունակ կողմերն են: Խնդիրն ունի նաև այլ` շատ ավելի լուրջ, կողմեր:
Օրինակ` ի՞նչ իրավունք ունեն օտար անձինք օնլայն ռեժիմով հետևել օտար երեխաներին, նրանց գործողություններին և անցուդարձին առանց վերջինների ծնողների պատշաճ համաձայնության: Վստահաբար` սա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների աներկբա խախտում է:
Իսկ ամենակարևորն այն է, որ տեսախցիկների առկայությամբ ուսուցիչները փորձում են խուսափել իրենց պարտականությունից, այն է` անկարգապահ աշակերտի նկատմամբ կիրառել ընթացակարգով սահմանված պատիժ և «լավամարդ» ձևանալ վերջինիս ծնողների մոտ:
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում պետք է տեղյակ լինեն և տեղյակ պահեն անտեղյակներին, որ դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնները խախտելու դեպքում միջին և ավագ դպրոցի աշակերտի նկատմամբ կարող են կիրառվել՝
նկատողություն,
խիստ նկատողություն։
Իսկ, եթե նույն ուսումնական տարվա ընթացքում աշակերտի նկատմամբ խիստ նկատողությունը կրկնվում է, դպրոցը կարող է դիմել սոցիալական աջակցության ոլորտի լիազոր մարմնին՝ երեխայի համար համապատասխան սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկությամբ։
Այլ ընթացակարգ, առավելևս` տեսախցիկների օգտագործմամբ, օրենքը չի նախատեսում:
Եվ, ուրեմն, թարգեք խախտել օրենքը և ոտնահարել իրավունքը:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 1947

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.