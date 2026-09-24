Դպրոցներում սկսել են օրենք խախտել և իրավունք ոտնահարել

Եթե խոսքը գնում է անվտանգության ապահովման մասին, ապա տեսախցիկի առկայությունն անհրաժեշտություն է: Սակայն, եթե տեսախցիկը տեղադրվում է բացառապես անկարգապահ աշակերտներին հետևելու նպատակով, ապա այդօրինակ գործողությունը անօրինական է և ռիսկային մի շարք պատճառներով:
Պատկերացնենք` դասարանում կա 35 աշակերտ, որոնցից մեկը կամ մի քանիսը անկարգապահ են: Ուսուցիչները չեն կարողանում վերջիններիս սաստել: Ավելին` ուսուցիչների նկատողություններն ապարդյուն են, իսկ անկարգապահ աշակերտների ծնողները վստահ չեն իրենց զավակների անկարգապահության մեջ: Այլ կերպ ասած` չեն հավատում ուսուցիչներին: Եվ իրավիճակից դուրս գալու համար ուսուցիչն ու անկարգապահ աշակերտների ծնողները պայմանավորվում են ԴԱՍԱՐԱՆՈւՄ տեսախցիկ տեղադրել, հետևաբար` դասարանի բոլոր աշակերտներից տեսախցիկի գնման և յուրաքանչյուր ամսվա ինտերնետ-ծառայության համար գումար հավաքել:
Նախ` ինչու՞ թվով շուրջ 30 կարգապահ աշակերտի ծնողները պետք է տուժեն, առավելագույնը` 4-5 անկարգապահ աշակերտի պատճառով:
Բացի դրանից` եթե դասարանում տեղադրված լինի տեսախցիկ, ապա անկարգապահ աշակերտներն անկարգապահություն կանեն ՄԻԱՅՆ դասարանից դուրս: Այդ դեպքում, ի՞նչ իմաստ ունի դասարանում տեսախցիկ տեղադրել:
Սա խնդրի ամենապարզունակ կողմերն են: Խնդիրն ունի նաև այլ` շատ ավելի լուրջ, կողմեր:
Օրինակ` ի՞նչ իրավունք ունեն օտար անձինք օնլայն ռեժիմով հետևել օտար երեխաներին, նրանց գործողություններին և անցուդարձին առանց վերջինների ծնողների պատշաճ համաձայնության: Վստահաբար` սա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների աներկբա խախտում է:
Իսկ ամենակարևորն այն է, որ տեսախցիկների առկայությամբ ուսուցիչները փորձում են խուսափել իրենց պարտականությունից, այն է` անկարգապահ աշակերտի նկատմամբ կիրառել ընթացակարգով սահմանված պատիժ և «լավամարդ» ձևանալ վերջինիս ծնողների մոտ:
նկատողություն,
խիստ նկատողություն։
Իսկ, եթե նույն ուսումնական տարվա ընթացքում աշակերտի նկատմամբ խիստ նկատողությունը կրկնվում է, դպրոցը կարող է դիմել սոցիալական աջակցության ոլորտի լիազոր մարմնին՝ երեխայի համար համապատասխան սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկությամբ։
Այլ ընթացակարգ, առավելևս` տեսախցիկների օգտագործմամբ, օրենքը չի նախատեսում:
Եվ, ուրեմն, թարգեք խախտել օրենքը և ոտնահարել իրավունքը:
Կարեն Հեքիմյան