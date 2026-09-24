Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Հայոց լեզվում արտաքին հնչյունական զուգադիպությունների հետևում հաճախ թաքնված են խորին միստիկ ճշմարտություններ

Հայոց լեզվում արտաքին հնչյունական զուգադիպությունների հետևում հաճախ թաքնված են խորին միստիկ ճշմարտություններ

Հայոց լեզվում արտաքին հնչյունական զուգադիպությունների հետևում հաճախ թաքնված են խորին միստիկ ճշմարտություններ
21.09.2026 | 19:30


Հայոց լեզուն պարզապես հաղորդակցման միջոց չէ, այլ յուրօրինակ աշխարհայացք և հոգևոր կոդ, որտեղ յուրաքանչյուր հնչյուն, արմատ ու բառ պարունակում են տիեզերական իմաստասիրություն։ Դարերի ընթացքում հայոց լեզվամտածողությունը ձևավորել է մի ծածկագիր, որտեղ արտաքին հնչյունական զուգադիպությունների հետևում հաճախ թաքնված են խորին միստիկ ճշմարտություններ։ Այդ լեզվական միստիցիզմն է, որ թույլ է տալիս համամարդկային ու աստվածաշնչյան հնագույն պատմությունները վերապրել ու վերանայել հայերենի ինքնատիպ պրիզմայով՝ բացահայտելով իմաստային այնպիսի շերտեր, որոնք վրիպում են մյուս լեզուներում։

«Կան»-երը և «Ավել»-ները. հայերենի թաքնված միստիկան Կայենի և Աբելի պատմության մեջ

Աստվածաշնչյան առաջին եղբայրասպանության պատմությունը հայերենի ոսկեղենիկ լեզվամտածողության մեջ ստանում է բոլորովին նոր, իմաստասիրական և միստիկական խորություն:

1. «ԿԱ» - Գոյություն ունեցողների իշխանությունը (Կայեն)

Եթե նայենք «Կայեն» անվանը հայերեն արմատների պրիզմայով, ապա «ԿԱ-ԻՆ» բառակազմությունը հիշեցնում է «կան», «գոյություն ունեցողներ» իմաստը: Կայենը դառնում է նրանց խորհրդանիշը, ովքեր հաստատված են երկրի վրա, ունեն ուժ, իշխանություն և ինքնավստահություն: Նրանք այն «գոյություն ունեցողներն» են, որոնք որոշում են, թե ով ունի ապրելու իրավունք:

2. «ԱՎԵԼ» - «Ավելորդ» համարվածները (Աբել)

«Աբել» անունը հայերենում հնչյունապես նույնանում է «ավել» (ավելորդ, ավելցուկ) բառի հետ: Նախանձի և անարդարության պատճառով Աբելը Կայենի աչքերում դառնում է «ավելորդ»՝ մեկը, ով խանգարում է իրեն և «ավել» է այս աշխարհում:

3. Միստիկական եզրահանգում

Այս լեզվական բառախաղը բացահայտում է դաժան մարդկային իրականություն. «Կան»-երը (գոյություն ունեցողները/հզորները) սպանեցին «Ավել»-ներին (տկարներին ու «ավելորդ» հռչակվածներին): Սա միայն հին աստվածաշնչյան պատմություն չէ, այլ մարդկության պատմության հավերժական ողբերգությունը, երբ ուժեղը «ավելորդ» է համարում թույլին:

Էմին Մարտունի

Դիտվել է՝ 5667

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.