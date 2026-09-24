Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Իմպերիաներն ու քաղաքակրթությունները մեկը մյուսին հաջորդել են նույն օրինաչափություններով

Իմպերիաներն ու քաղաքակրթությունները մեկը մյուսին հաջորդել են նույն օրինաչափություններով

Իմպերիաներն ու քաղաքակրթությունները մեկը մյուսին հաջորդել են նույն օրինաչափություններով
22.09.2026 | 12:32

Մեծ Պատմությունը գնում է իր օբյեկտիվ ընթացքով և կառավարվում է մարդկանցից անկախ օրինաչափություններով, ճիշտ այնպես, ինչպես ֆիզիկայի օրենքներն ու օրինաչափություններն են մարդկանց կամքից անկախ։

Իսկ Մեծ Պատմության այդ օբյեկտիվ ընթացքի և մարդկանցից անկախ օրինաչափությունների հիմքում ընկած է մի պարզ աքսիոմա կամ սկզբունք՝ կյանքի հարատևման համար անհրաժեշտ առկա սահմանափակ քանակությամբ բարիքներից պոկել ու տիրանալ հնարավորինս մեծ կտորի։

Մի հանգամանք, որն էլ, բարիքների սահմանափակության պատճառով, բերում է մրցակցային պայքարի և որն էլ մարդկային հասարակության զարգացման միակ աղբյուրն է, քանի որ մեկը մյուսին հաղթելու և բարիքներից ավելի մեծ կտոր յուրացնելու համար ամեն մեկը մտածում է նորանոր հնարքներ՝ նոր զենքերի, գործիքների, տեխնոլոգիաների, գիտության ու գաղափարախոսությունների տեսքով։

Ուրիշ խոսքով, Մեծ Պատմության ընթացքի որակական կառուցվածքը ինվարիանտ է մարդկանց կամքի ու ցանկությունների նկատմամբ։

Իսկ ինչ վերաբերում է նույն Մեծ Պատմության քանակական ընթացքին, ապա նույնիսկ ամենահզոր անհատների դերը դրա մեջ ունի պրոցեսները մի փոքր արագացնելու կամ դանդաղեցնելու ֆլուկտուացիոն բնույթ, որը ընդհանուր պրոցեսի որակական ընթացքի վրա ազդել չի կարող։

Իմպերիաներն ու քաղաքակրթությունները մեկը մյուսին հաջորդել են ճիշտ նույն օրինաչափություններով, և նույնը շարունակվում է նաև այսօր. փոխվում են միայն զենքերն ու գաղափարները, իսկ մնացած ամեն ինչը մնում է նույնը՝ ավելի ու ավելի նվազող ռեսուրսների պայմաններում։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 1128

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.