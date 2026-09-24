Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Ապրե՛ք աղքատ, թաղվե՛ք ինքնուրույն

Ապրե՛ք աղքատ, թաղվե՛ք ինքնուրույն

Ապրե՛ք աղքատ, թաղվե՛ք ինքնուրույն
22.09.2026 | 12:42

Սա արդեն պարզապես «օպտիմալացում» չէ, սա սոցիալական քաղաքականության «բարձրագույն պիլոտաժ» է։ Վարչապետը փաստորեն հայտնագործել է տնտեսագիտության նոր՝ «հետմահու» մոդելը. մարդկանցից խլել վերջին ճանապարհի հողարկավորության նպաստը, որպեսզի կենդանի ժամանակ նրանց թոշակն ավելացնեն... ճիշտ մի քանի հարյուր դրամով։
«Փառք Տիրոջը, վերջապես գտնվեց Հայաստանի տնտեսության փրկության և թոշակառուների բարօրության գաղտնի բանալին. պետք է ընդամենը կրճատել թաղման նպաստները»։
Պատկերացնո՞ւմ եք մտքի թռիչքը, պետական մտածողության անհուն խորությունը։ Փոխանակ մտածեն, թե ինչպես ստվերից գումարներ բերեն, ինչպես կրճատեն պետական ապարատի միլիոնանոց պարգևավճարներն ու ճոխ ծախսերը, որոշել են «գնաճը կոմպենսացնել»… մահացածների հաշվին։
Սա պարզապես հանճարեղ է. թոշակառուին ասում են՝ «Սիրելի՛ քաղաքացի, մենք քո թոշակին մի 500 դրամ կավելացնենք, որ գնաճից չտուժես, բայց դե, որ մահանաս, ընտանիքդ թող ինքնուրույն յոլա գնա, եթե, իհարկե, նախօրոք հասցրած չլինեք «սոցիալապես անապահովի» թղթերը ձեռք բերել»։
Այսինքն, ըստ այս տրամաբանության, եթե մարդն իր ողջ կյանքում աշխատել է, հարկ է վճարել և «սոցիալապես անապահով» չի գրանցվել, ապա մահանալիս պետությանն այլևս պետք չէ, նրանից վերջին նպաստն էլ կարելի է տնտեսել։ Սա արդեն «ապրելու իրավունքի» հարց չէ, սա «արժանապատիվ մահանալու» բյուջետային օպտիմալացում է։
Տնտեսագիտական այս նորարարության հեղինակներին ուզում ես հարցնել.
ա) Իսկ չէ՞իք մտածել, օրինակ, ծառայողական ճոխ մեքենաների բենզինի բյուջեն բաշխել ու թոշակներն ավելացնել։
բ) Կամ պաշտոնյաների գործուղումների ու պարգևավճարների բյուջեն «մի փոքր» կրճատել, որ գնաճի կոմպենսացման գործընթացը սկսեք։
Թե՞ պետական բյուջեի միակ անհարկի ու «ճոխ» ծախսը քաղաքացու թաղման նպաստն էր։
Փաստորեն, իշխանության սոցիալական տեսլականը հետևյալն է. «Ապրե՛ք աղքատ, մահացե՛ք ինքնուրույն»։ Բայց փոխարենը՝ հանգիստ խղճով, որ ձեր թոշակին կենդանության օրոք ավելացել էր ճիշտ այնքան գումար, որով կարելի է գնել կես կիլոգրամ կարտոֆիլ։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1019

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.