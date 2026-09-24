Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » «Մեռելի փողի» լպիրշ ցինիզմը

«Մեռելի փողի» լպիրշ ցինիզմը

«Մեռելի փողի» լպիրշ ցինիզմը
22.09.2026 | 12:49

Ուրեմն, այսպես կոչված «մեռելի փողի» նախագծի մեջ մի երկու կետ կա, որոնք ցնցում են իրենց լպիրշ ցինիզմով.
1. Բանկային հաշիվների սահմանափակում.
Մահվան պահին, եթե քաղաքացին իր բանկային հաշիվներին ունենա նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկը, ապա նրա հարազատներին հուղարկավորության նպաստ չի տրամադրվելու։ Դեռ լավ է, որ մնացած գումարը չեն ուղարկում որևէ հեծանվային փառատոնի։
2. Անշարժ գույքի սահմանափակում.
Եթե մահվան պահին քաղաքացին ունենա մեկից ավելի անշարժ գույք, ապա նպաստ չի տրամադրվելու։ Լավ է՝ չեն որոշել մնացած գույքը պետականացնել, որ հետո ինչ-որ օլիգարխ գնի աճուրդով։
Ու այս լկտի, ցինիկ ու անմարդկային նախագիծը կազմողները լրիվ անտեղյակ են կտակի ինստիտուտից, լրիվ անտեղյակ են մարզերում գույքի գներից։ Սոցիալական ապահովության նախարար կոչվածն իր հայրենադավ շեֆի հետ պետք է հեռանա, իսկ դրանց մոտ կես միլիոն ձայն տվողներն էլ թող իրենց գլխին տան։ Ա՛յ, սա եք դուք։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1199

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.