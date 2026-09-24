Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Սիբիլլա

Սիբիլլա

Սիբիլլա
22.09.2026 | 12:57

Մի՛ քնիր, Սիբիլլա, արթնացի՛ր ու տե՛ս՝
դեռ որքան դաժան-տարաժամ մահ ու ավերում պիտի
սփռվի վաղվա աղոտ դաշտերում, ինչքան աղետ ու
պատերազմ են դեռ նենգախեղելու տարի ու տարածք,
տարափոխելու տաճար ու երազ,
ինչ հուդաներ են դավապղծելու իրենց ոստանի ոգեաշխարհն ու
խաչերը ոսկյա, երթով անցնելու մեռյալ անդորրով...
Սիբիլլա, հաշվի՛ր ատելության ու ընչաքաղցության լեգիոններն այն,
որ կազմ ու ավյուն պիտի ստանան ազատ ընտրությամբ,
գիտցի՛ր՝ ում հացն են նրանք խժռելու
և գիշերելու ինչ նորաշինվածք կացարաններում,
ինչ ուղեղներով զինված կլինեն ու ինչ կրքերով։
Պարզի՛ր գալիքի նահատակներին ու գերյալներին,
ու թե դեռ ինչքան հայրենիքներ են բնաջնջվելու.
հաշվառի՛ր մեկ-մեկ տնանկներին ու գաղթյալներին ու
վտարակներին, հաշմվածներին ու կողոպտվածներին,
որ ողորմության ու անտերության ճամփին պիտ ընկնեն...
Սիբիլլա, զարթնի՛ր և առավել ևս՝ մի՛ մեռիր բնավ,
պայծառատեսի խոր կարոտ ունեն ժամանակները
հին ու հետագա։
Դու քո ներթափանց հայացքը հառի՛ր
վաղվա դետքերին, տե՛ս՝ ուր են ուղղված փողերը համակ,
ովքեր են անխոնջ դիպուկահարներն անժամանակի,
ինչ են որոճում սպիտակ դրոշով մատնիչները և
միախառնումի ու այլասերման թմբկահար ասունք։
Ճշտի՛ր՝ մեր սերմը դեռ քանի կրակ-հազարամյակ է
բերք պարգևելու անկուշտ աշխարհին ու աստվածներին...

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1081

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.