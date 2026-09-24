Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Մնալու ենք հավատարիմ մեր ազգային իղձերին ու պատմությանը

Մնալու ենք հավատարիմ մեր ազգային իղձերին ու պատմությանը

Մնալու ենք հավատարիմ մեր ազգային իղձերին ու պատմությանը
22.09.2026 | 13:04

«Ով աշխատում է իր նորահաս սերնդի համար, նա աշխատում է իր ազգի և ապագայի համար»։
Գարեգին Նժդեհ
Մեծ զորավարի ու փիլիսոփայի այս գաղափարներով է ազգային հայը դաստիարակում իր սերնդին։ Եվ ոչ մի անհայրենիք, դրածո ուժ ի զորու չի լինելու մեզ ու մեր՝ անգամ դեռ չծնված սերունդներին «իրական Հայաստան» պարտադրել՝ առանց Արցախի ու Արևմտյան Հայաստանը չմոռանալու գաղափարի։
Իրակա՛ն Հայաստանը Հայկական բարձրավանդակն է, որտեղ մեր Հայրենիքի սահմանները գծվել ու հաստատվել են դեռ Արատտայի, Հայասայի, Ուրարտուի ժամանակներից։
Իրական Հայաստանը մեր հազարամյակների պատմությունն է։
Դուք կարող եք հայ փոքրիկներին հրամցնել պիղծ դասագրքեր՝ առանց Մաշտոցի, կարող եք դասագրքերում չզետեղել անգամ Մեծ Հայքի քարտեզը... Կարող եք արգելել հայ մարդուն, հայ մանկանը արտաբերել մեր Պատմական Հայրենիքի տեղանունները։ Մեկ է, ձախողելու եք։
Ու գիտե՞ք՝ ինչու... Որովհետև մեր Հայրենիքի պատկերը՝ իր իրական սահմաններով ու անցյալի պատմությամբ, հայ մարդու գենետիկ կոդի մեջ է, ոչ թե ժամանակավորապես գծված ու մեզ պարտադրված քարտեզների վրա։
Եվ փոխանակ այսօր՝ մեր Հայրենիքի անկախության տոնին, լուսավոր գրառումներով ողողվեր համացանցի հայկական տիրույթը, միակ գրելու բանը այս խոսքն է՝ պատասխան են տալու մեզանից Հայրենիք խլողները։
Եղբորս փոքրիկը՝ 7-ամյա Իլոնան, ներկայացնում է Եղիշե Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» անմահ ստեղծագործությունը (հղումը՝ Հ․Գ․-ում), որն ուղենշային գործերից է մեր ազգի գոյաբանական ընթացքի համար։ Եվ այն միշտ լինելու է հայ դպրոցականի դասագրքերի էջերում։ Սա մեր ազգային ինքնության բանաձևերից է, որ փոխանցվում է սերնդեսերունդ։ Այդպես է լինելու միշտ։
Ի դեպ, Եղիշե Չարենցի անմահ ստեղծագործությունը եղել է նաև Իլոնայի ավագ քույրիկի՝ Ինեսայի սովորած առաջին բանաստեղծությունը, երբ նա ընդամենը 2,5 տարեկան էր։
Թող սա լինի Իլոնայի սրտի խոսքը՝ ուղղված մեր ազգին, մեր հայրենատեր հայրենակիցներին և անմահացած հերոսներին...

Հասմիկ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․
Դիտվել է՝ 1271

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.