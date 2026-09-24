Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Ֆերմայի թավիշը

Ֆերմայի թավիշը

Ֆերմայի թավիշը
22.09.2026 | 13:32

Թավիշ է իջել անասնագոմում.
Խոզը դարձել է ֆերմայի վարիչ,
Խոտ բերողներին էլ ներս չեն թողնում,
Գայլին կարգել են գոմին դաշնակից:

Խոզից անիմաստ մտքեր են հորդում,
Ոչխարը խոզով հպարտ է ասես,
Խոզուհին մի նոր ուսում է սփռում,
Իբր մեր գայլը էլ միս չի ուտում:

Անցուլ կովերը էլ խոտ չեն ուտում,
Լափում են շիրմին աճած կակաչը,
Աչքով աչք չունեն հին վարիչներին,
Լիզում են ներկա խոզուհու աջը:

«Տիկին» կովերը՝ ուսումով լցված,
Սմբակը՝ գրիչ, թրիքը՝ թանաք,
Որպես կովուհու արդար բառաչանք՝
Գրում են թրքով կեղտոտ հայհոյանք:

Էլ հայհոյում են գոմի պատշարին,
Էլ հայհոյում են տանիք կապողին,
Չեն սիրում նույնիսկ գոմը սարքողին,
Սիրում են միայն «ընտրված» խոզին:

Որպես իրենց իսկ ստեղծած արժեք՝
Նստել են փլվող ֆերմայի կողքին,
Ոչխարուհու հետ գրկախառնված՝
Լոզոտ երախով նայում են սրանց՝
Թավիշ ներս բերած գայլն ու բորենին:

Դավիթ ԱՄԱԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1258

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.