Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Գլխուղեղն անզոր է սրտի ուղեղի առաջ

Գլխուղեղն անզոր է սրտի ուղեղի առաջ

Գլխուղեղն անզոր է սրտի ուղեղի առաջ
22.09.2026 | 13:49

1991 թվականին, երբ կործանվեց խորհրդային կայսրությունը, մի խումբ գիտնականներ ապացուցեցին սրտի ուղեղի գոյության փաստը, որը հայտնի էր դեռ 19-րդ դարից։ Խորհրդային Միության փլուզումը հեչ, բայց սրտի ուղեղի գաղափարն ինձ տարավ դեպի լիրիկա ու ռոմանտիկա։
Մեր պապերը, և մենք էլ, հաճախ ենք ասում.
«Սիրտն ուրիշ է․ որ սրտով սիրեցիր, էլ տրամաբանություն չկա»։ Դարեր շարունակ մենք այդ խոսքերն ընկալել ենք որպես գեղեցիկ փիլիսոփայություն, պոեզիա կամ անորսալի մետաֆիզիկա՝ համոզված լինելով, որ սիրտը պարզապես արյուն մղող մի պոմպ է, որը հլու-հպատակ լսում է գլխուղեղի հրահանգները։
Բայց ժամանակն ու գիտությունը եկան ապացուցելու մեր նախնիների բնազդային իմաստնությունը։
Պարզվում է՝ սրտով սիրելն ու սրտի կանչով առաջնորդվելը միայն փոխաբերություն չէ։ Գիտնականները հայտնաբերել են սրտի ուղեղը՝ սրտի ինքնուրույն նյարդային համակարգը։ Սիրտը պասիվ կատարող չէ․ այն ունի իր սեփական հիշողությունը, ընդունակ է մշակել տեղեկատվությունը և իր ազդակներով վերափոխել կամ նույնիսկ «ճնշել» գլխուղեղի սառը տրամաբանությունը։
Եթե գլխուղեղի միտքը սառն է, հաշվարկող, վերլուծող ու տրամաբանող, ապա սրտի «միտքը» զգայական է, ինտուիտիվ ու անմիջական։ Եվ թերևս հենց այդ սրտի «մտքի» շնորհիվ էլ մենք ընդունում ենք այնպիսի որոշումներ կամ ապրում այնպիսի զգացմունքներ, որոնք գլխուղեղի սառը տրամաբանության համար անհասանելի են մնում։
Առո՛ղջ եղեք։

Հովիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հ.Գ.
Մի՛ փորձեք ճնշել ձեր գեղեցիկ զգացմունքները, գլխուղեղն անզոր է սրտի ուղեղի առաջ:
Դիտվել է՝ 5001

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.