Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Իսկ Ջոկերին նույնիսկ պետք չէր փոխել. նա պարզապես կմտներ քաղաքականություն

Իսկ Ջոկերին նույնիսկ պետք չէր փոխել. նա պարզապես կմտներ քաղաքականություն

Իսկ Ջոկերին նույնիսկ պետք չէր փոխել. նա պարզապես կմտներ քաղաքականություն
22.09.2026 | 14:41

Եթե Պիտեր Պարկերը ոչ թե գլուխը կախ, մի քիչ ամաչկոտ ու բարի դեռահաս լիներ, այլ Յոնջլախի մայլեքում բազարների մեջ թրծված ջահել, «Սարդ-մարդու» պատմությունը լրիվ այլ կլիներ։

Սարդոստայն նետելու փոխարեն նա ռեպլիկներ կնետեր աղջիկների հետևից, դիվայսների փոխարեն կլինեին «ճշտի դասեր», իսկ հերոսը շենքից շենք չէր ցատկի, որովհետև սազական չի լավ տղուն կապիկություն անել։

Իսկ եթե Թոնի Սթարկը տեխնոլոգիական միլիարդատիրոջ փոխարեն ալկոհոլիզմով տառապող հոպար լիներ, նրան էլի կկոչեին Երկաթյա մարդ, բայց միայն այն պատճառով, որ հերթական շշի համար հանձնելու երկաթ էր հավաքելու։

Վախենալու է պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե Բրյուս Բենները ոչ թե հանճարեղ ֆիզիկոս, այլ պատգամավոր լիներ։

Նա կբարկանար, կդառնար Խալկը, կջարդեր ամեն ինչ, իսկ հաջորդ օրը Խալկը նորից կգար նիստի ու կքվեարկեր իր նախկին հայտարարությանը հակառակ։

Կապիտան Ամերիկան էլ դժվար թե Կապիտան Ամերիկա լիներ։ Հայաստանում նրան, երևի, կասեին՝ «Այ կապիտա՞ն, բա դու ինչի՞ չես զոհվել»։

Տոռը մուրճով չէր շրջի։ Նրա մուրճը վաղուց, 2021թ.-ից մարդա մեկի մոտ է, որպես «անհրաժեշտ գույք», իսկ անմուրճ Տոռը կփորձեր ապացուցել, որ Ասգարդը պատմականորեն միշտ էլ եղել է օտար մոլորակի անբաժանելի մասը։

Բեթմենը, ի դեպ, ամենադժվար վիճակում կհայտնվեր։ Գիշերները հանցագործների դեմ պայքարելու փոխարեն նա առավոտից մինչև երեկո կփորձեր հասկանալ՝ ո՞վ է իրականում Բրյուս Ուեյնի ունեցվածքի սեփականատերը, ո՞ր օլիգարխի հետ է կապված, ինքը վերջապես ընդիմադիր է, թե իշխանամետ և ինչու է իր ստվերային հիմնադրամը հարկայինում խնդիրներ ունենում։

Իսկ Ջոկերը… Ջոկերին նույնիսկ պետք չէր փոխել։

Նա պարզապես կմտներ քաղաքականություն։

Ու ամենավատն այն է, որ որոշ ժամանակ անց ոչ ոք չէր հասկանա՝ ինքը կատակո՞ւմ է, թե՞ նախընտրական ծրագիր է ներկայացնում։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 1218

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.