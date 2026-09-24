Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Վերջապես Հայաստանի հպարտ քաղաքացին իմացավ, թե ինչու ինքը չի զոհվել

Վերջապես Հայաստանի հպարտ քաղաքացին իմացավ, թե ինչու ինքը չի զոհվել

Վերջապես Հայաստանի հպարտ քաղաքացին իմացավ, թե ինչու ինքը չի զոհվել
22.09.2026 | 15:02

Թալանչի նախկինները մեզ կերակրում էին ընդամենը 100-հազարավոր դոլարների հասնող էժանագին տեսարաններով: Այլ բան է հիմա, երբ թավշյա, ոչ բռնի իշխանությունը մեզ կերակրում է 1 միլիարդ 326 միլիոն դրամի՝ մոտ 3.65 միլիոն դոլարի տեսարաններով: Վերջապես Հայաստանի հպարտ քաղաքացին իմացավ, թե ինչու՞ ինքը չի զոհվել: Նա չի զոհվել, որպեսզի կերակրվի թանկանոց տեսարաններով, որպեսզի վերջապես կուշտ լինի: Նա չի զոհվել, որպեսզի Հանրապետության հրապարակի շենքերի պատերին տեսնի կարմիր, կապույտ և, ամենակարևորը, կանաչ գույներից բաղկացած լուսային շոուն: Տեսնի և տժժա, ծափ տա, հրճվի... Նա դեռ ամբողջությամբ չգիտի, թե ինչու ինքը չի զոհվել, գլխավոր անակնկալները դեռ առջևում են, դեռ շատ առիթներ են լինելու հրապարակում տժալու համար:

Եվ ուրեմն, կեցցե՜ հպարտ քաղաքացին, որն արդեն ապրում է իր երազած «իրական» Հայաստանում:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1256

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.