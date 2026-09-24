Թալանչի նախկինները մեզ կերակրում էին ընդամենը 100-հազարավոր դոլարների հասնող էժանագին տեսարաններով: Այլ բան է հիմա, երբ թավշյա, ոչ բռնի իշխանությունը մեզ կերակրում է 1 միլիարդ 326 միլիոն դրամի՝ մոտ 3.65 միլիոն դոլարի տեսարաններով: Վերջապես Հայաստանի հպարտ քաղաքացին իմացավ, թե ինչու՞ ինքը չի զոհվել: Նա չի զոհվել, որպեսզի կերակրվի թանկանոց տեսարաններով, որպեսզի վերջապես կուշտ լինի: Նա չի զոհվել, որպեսզի Հանրապետության հրապարակի շենքերի պատերին տեսնի կարմիր, կապույտ և, ամենակարևորը, կանաչ գույներից բաղկացած լուսային շոուն: Տեսնի և տժժա, ծափ տա, հրճվի... Նա դեռ ամբողջությամբ չգիտի, թե ինչու ինքը չի զոհվել, գլխավոր անակնկալները դեռ առջևում են, դեռ շատ առիթներ են լինելու հրապարակում տժալու համար:
Եվ ուրեմն, կեցցե՜ հպարտ քաղաքացին, որն արդեն ապրում է իր երազած «իրական» Հայաստանում:
Արամ Աբաջյան