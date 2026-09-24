Արժանին մատուցենք մեր մեծերին
22.09.2026 | 15:57
ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
(22.09.1950 - 10.09.2024)
Սեպտեմբերի 22-ը գրող, թարգմանիչ, նանսենագետ Ֆելիքս Բախչինյանի ծննդյան օրն է:
Այո, կան անուններ, որոնք ամենուր ճառագում են, նրանց տեսակը շրջապատի համար մշտնջենական կանաչ լույս է: Նրանք իրենց կերպարով ուսուցանող, մեծ դպրոց թողնող տեսակ են։
Պատիվ և պատասխանատվություն է Ֆելիքս Բախչինյան – գրական և հասարակական գործչի սանը լինելը, նրա գրական-մշակութային դպրոցում կրթվելը:
Հարգելի Պարոն ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ,
Ձեր տարեդարձի օրը առիթ է վերարժևորելու այն կարևոր դասերը, որոնք ուսուցանել եք մեզ:
Ձեզնից հետո էլ շարունակվում են այդ խորախորհուրդ պատգամները, որոնք ուղեկցում են մեզ՝ նանսենականներիս շարունակելու Ֆելիքս Բախչինյան-մտավորականի ու արժանապատիվ հայորդու կիսատ թողած գործերը:
Անվերջ երախտապարտ ենք:
Հայարփի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Մեկնաբանություններ