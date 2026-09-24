Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Թեհրանում է՛լ ավելի լրջորեն են գնահատելու ԹՐԻՓ-ի՝ ըստ էության Թուրանական կամ ՆԱՏՕ-ական միջանցքի վերածվելու վտանգները

Թեհրանում է՛լ ավելի լրջորեն են գնահատելու ԹՐԻՓ-ի՝ ըստ էության Թուրանական կամ ՆԱՏՕ-ական միջանցքի վերածվելու վտանգները

Թեհրանում է՛լ ավելի լրջորեն են գնահատելու ԹՐԻՓ-ի՝ ըստ էության Թուրանական կամ ՆԱՏՕ-ական միջանցքի վերածվելու վտանգները
22.09.2026 | 23:52
Եվ այսպես, այսօրվանից Ադրբեջանը դադարեցնում է իրանական ավիաընկերությունների չվերթները՝ ընդառաջելով Իրանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների պահանջներին։
Սա ևս մեկ անգամ պետք է հուշի Իրանի ղեկավարությանը, որ Բաքվի պանթուրքիստական ռեժիմի հետ կայուն բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու հույսերն անիմաստ են։ Ալիևյան խունտան վաղուց՝ դեռևս 1990-ականներից, ոտք ու ձեռքով կախված է Արևմուտքից՝ հատկապես ԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից և Իսրայելից, ըստ այդմ էլ՝ ռազմաքաղաքական առանցքային հարցերում ընթանում է նրանց ընտրած ուղեգծով՝ սերտ համագործակցությամբ։
Այսօր Բաքուն փակում է իրանական օդանավերի թռիչքները դեպի Ադրբեջան, իսկ ի՞նչ կանի վաղը, եթե ամերիկյան ԹՐԻՓ (TRIP/TRIPP) ծրագրի միջոցով ձեռք գցի Հայաստանի հարավային հատվածին։ Պատասխանը դժվար չէ կանխատեսել. Հայաստանի տարածքով դեպի Սև ծով Իրանի ելքի հնարավորությունը կհայտնվի մշտական սպառնալիքի ներքո ու, Արևմուտքի առաջին իսկ պահանջով, կփակվի։ Դա Թեհրանի համար աշխարհաքաղաքական հաղորդակցությունների կենսական հարց է։
Կարծում եմ՝ Բաքվի այս քայլից հետո Թեհրանում է՛լ ավելի լրջորեն են գնահատելու ԹՐԻՓ-ի՝ ըստ էության Թուրանական կամ ՆԱՏՕ-ական միջանցքի վերածվելու վտանգները։ Սյունիքն Իրանի համար այլևս սեփական աշխարհաքաղաքական անվտանգության կարմիր գիծ է։

Արմեն Այվազյան
Դիտվել է՝ 2984

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.