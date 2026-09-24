Ի դեպ
23.09.2026 | 09:57
Տեսաբանների էթնոհոգեբանական և մարդաբանական (անտրոպոլոգիական) հիմնավորումներով՝ ոչ վաղ անցյալի խաշնարած ցեղերը, չլինելով մշակութաստեղծ, չունեն որոշակիացված մշակութային տարածք և, հետևաբար, զուրկ են նման մշակութային կազմակերպող կենսոլորտից: Քանի որ նրանց կյանքն ու փորձը մշակութային գիտակցությամբ չեն մտակարգվում (ռացիոնալացվում), չի ձևավորվում նաև հիմնավոր, նորմավորված բարոյական գիտակցություն․ հետևաբար չի ստեղծվում հանրության կյանք՝ հիշողության ձևով, ինչպես նաև պատմամշակութային ժառանգորդություն:
Նման կենսակերպի արդյունք են ոչ հստակ ու պղտոր բնավորությունը, փոփոխամիտ ու անհաստատ վարքը, մտածողության խառնաշփոթությունն ու քաոսայնությունը: Այդ որակների վերապրուկները կրող զանգվածները սովորաբար դառնում են միջոց արտաքին քաղաքական լայնածավալ նպատակադրումների և գործողությունների համատեքստում:
Արամ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Մեկնաբանություններ