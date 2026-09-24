Ալեքսանդր I-ի մահը․ ռուսական կայսրության ամենախորհրդավոր առեղծվածը
23.09.2026 | 10:02
Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր I-ի մահը (1825 թ. նոյեմբերի 19 / դեկտեմբերի 1) Ռուսական կայսրության պատմության ամենախորհրդավոր և քննարկվող իրադարձություններից է։ 47-ամյա կայսրը, որ հաղթել էր Նապոլեոնին և գտնվում էր իր փառքի գագաթնակետին, անսպասելիորեն մահացավ Տագանրոգ քաղաքում, ինչը սկիզբ տվեց բազմաթիվ լեգենդների և վարկածների։
1. Պաշտոնական վարկածը
Պաշտոնական բժշկական եզրակացության համաձայն՝ կայսրը մահացել է տիֆից (կամ «ղրիմյան տենդից»)։ Ղրիմ կատարած այցելության ժամանակ նա մրսել էր, ինչից հետո հիվանդությունը արագորեն վատթարացել էր։ Տագանրոգում նրա մահվանից հետո մարմինը զմռսվեց և փոխադրվեց Սանկտ Պետերբուրգ՝ Պետրոպավլովյան տաճարում հողին հանձնվելու համար։
2. Ինչո՞ւ առաջացան կասկածները
Մահվան հանգամանքներն ուղեկցվում էին մի շարք տարօրինակ փաստերով․
Անսպասելի հեռացում․
Պատերազմից հետո կայսրը խորը դեպրեսիայի և կրոնական միստիցիզմի մեջ էր։ Նա հաճախ էր մտերիմներին ասում, որ հոգնել է գահից, ցանկանում է հրաժարվել իշխանությունից ու ապրել որպես հասարակ մարդ։
Փակ դագաղ․
Տագանրոգից Սանկտ Պետերբուրգ տանող ճանապարհին դագաղը փակ էր, և ժողովրդին թույլ չէին տալիս տեսնել կայսեր մարմինը։ Որոշ վկաներ պնդում էին, որ զմռսումը վատ էր կատարվել, և դեմքն անճանաչելի էր դարձել։
Փաստաթղթերի հակասություններ․
Դիահերձման արձանագրությունները պարունակում էին մի շարք անհամապատասխանություններ, իսկ կայսեր անձնական բժիշկներից Յակով Վիլիեն սկզբում հրաժարվել էր ստորագրել մահվան ակտը։
Անսպասելի մահվան այլ դեպքեր․
Կայսեր մահից կարճ ժամանակ անց՝ 1826 թվականին, անսպասելիորեն մահացավ նաև նրա կինը՝ Ելիզավետա Ալեքսեևնա կայսրուհին։
3. «Ֆեոդոր Կուզմիչ» լեգենդը
Ամենամեծ և տարածված վարկածի համաձայն՝ Ալեքսանդր I-ը չի մահացել 1825 թվականին, այլ բեմադրել է իր մահը․
Ծերունի Ֆեոդոր Կուզմիչի հայտնվելը․
1836 թվականին Ուրալում հայտնվեց մի խորհրդավոր թափառական՝ Ֆեոդոր Կուզմիչ անունով։ Նա խոսում էր մի քանի օտար լեզուներով, փայլուն տիրապետում էր արքունական էտիկետին, բարձրագույն քաղաքական անցուդարձին և պատերազմի պատմությանը։
Սիբիրյան կյանքը․
Հետագայում նա հաստատվեց Սիբիրում (Թոմսկի շրջան)՝ ապրելով որպես ճգնավոր և հոգևոր ուսուցիչ։ Նրան այցելում էին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, իսկ ըստ որոշ աղբյուրների՝ նույնիսկ Ռոմանովների տան ներկայացուցիչներ։
Լև Տոլստոյի անդրադարձը․
Լև Տոլստոյն այնքան էր տպավորված այս պատմությամբ, որ գրեց «Ծերունի Ֆեոդոր Կուզմիչի հետմահու օրագիրը» ստեղծագործությունը։
Ֆեոդոր Կուզմիչի մահը․
Նա մահացավ 1864 թվականին։ Ըստ ավանդության՝ նա այդպես էլ չբացահայտեց իր իսկական ծագումը, բայց մահվանից առաջ ասաց, որ իր գաղտնիքը գերեզման է տանում։
4. Ժամանակակից և գիտական հայացքներ
Գերեզմանի բացման լեգենդը․
Խորհրդային տարիներին շրջանառվում էին լուրեր, որ 1920-ականներին բոլշևիկները բացել են Ալեքսանդր I-ի դագաղը Պետրոպավլովյան տաճարում և այն դատարկ են գտել։ Սակայն սրա վերաբերյալ պաշտոնական պահպանված արխիվային փաստաթղթեր չկան։
Ձեռագրագիտական (գրաֆոլոգիական) փորձաքննություն․
21-րդ դարում ռուս հետազոտողները և ձեռագրագետները համեմատեցին Ալեքսանդր I-ի և Ֆեոդոր Կուզմիչի նամակների ձեռագրերը։ Որոշ մասնագետներ եկան այն եզրակացության, որ ձեռագրերը պատկանում են նույն անձնավորությանը, թեև պատմաբանների մեծ մասը սա դեռևս վերջնական ապացույց չի համարում։
Ամփոփում․
Պաշտոնական պատմագիտությունը հակված է պահպանել հիվանդությունից մահանալու վարկածը, քանի որ «կամավոր հեռացման» վերաբերյալ ուղղակի փաստաթղթային ապացույցներ չկան։ Այնուամենայնիվ, «կայսր-ճգնավորի» պատմությունը մնում է ռուսական պատմության ամենագրավիչ առեղծվածներից մեկը։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ