Դուք գիտե՞ք՝ ինչ է տիեզերական արդարությունը
23.09.2026 | 10:09
Մեր ընտանիքում մի տեսակ հավատամք կա․ եթե մարդը մեզնից մեկի հետ անարդար է վարվել, վաղ թե ուշ իր արածն ինչ-որ ձևով հետ է գալիս իրեն։ Մենք դա անվանում ենք տիեզերական արդարություն։
Մի ժամանակ այդ արդարությունը շատ դանդաղ էր աշխատում։ Դեպք է եղել՝ մարդը 10 տարի անց ստացել է ճիշտ այն վերաբերմունքը, որը ժամանակին ինքն էր ցուցաբերել իմ հանդեպ։ Ու ամենահետաքրքիրն այն էր, որ ինքը դա շատ ծանր տարավ։
Վերջին շրջանում, չգիտեմ՝ ինչ է կատարվում տիեզերքում, բայց համակարգը կարծես արագացել է։ Օրեր կամ շաբաթներ են անցնում, ու՝ վուալա՛․ մարդն արդեն իր արածի հետևանքների առաջ է կանգնած։
Տատս, իհարկե, ունի դրա շատ հստակ բացատրությունը․ ասում է՝ ինքն աղոթում է մեզ համար, աղոթքները տեղ են հասնում, ու մենք պաշտպանված ենք։
Ես ոչինչ չեմ պնդում։ Գիտական ապացույց չունեմ։
Ինչո՞ւ եմ այս ամենը գրում․ սիրելի՛ հեյթերներ, մի փոքրիկ խնդրանք։ Երբ անծանոթ մարդուն լիաթոք անիծում եք, վատ բաներ եք գրում կամ որոշում եք ձեր օրը մեր հասցեին մի քանի չար բառով ավելի հետաքրքիր դարձնել, մի պահ կանգ առեք ու մտածեք։
Որովհետև մեր ընտանիքում տիեզերական արդարությունը հիմա արդեն «express» առաքմամբ է գալիս։
Զառա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Մեկնաբանություններ