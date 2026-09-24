Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Դուք գիտե՞ք՝ ինչ է տիեզերական արդարությունը

Դուք գիտե՞ք՝ ինչ է տիեզերական արդարությունը

Դուք գիտե՞ք՝ ինչ է տիեզերական արդարությունը
23.09.2026 | 10:09

Մեր ընտանիքում մի տեսակ հավատամք կա․ եթե մարդը մեզնից մեկի հետ անարդար է վարվել, վաղ թե ուշ իր արածն ինչ-որ ձևով հետ է գալիս իրեն։ Մենք դա անվանում ենք տիեզերական արդարություն։
Մի ժամանակ այդ արդարությունը շատ դանդաղ էր աշխատում։ Դեպք է եղել՝ մարդը 10 տարի անց ստացել է ճիշտ այն վերաբերմունքը, որը ժամանակին ինքն էր ցուցաբերել իմ հանդեպ։ Ու ամենահետաքրքիրն այն էր, որ ինքը դա շատ ծանր տարավ։
Վերջին շրջանում, չգիտեմ՝ ինչ է կատարվում տիեզերքում, բայց համակարգը կարծես արագացել է։ Օրեր կամ շաբաթներ են անցնում, ու՝ վուալա՛․ մարդն արդեն իր արածի հետևանքների առաջ է կանգնած։
Տատս, իհարկե, ունի դրա շատ հստակ բացատրությունը․ ասում է՝ ինքն աղոթում է մեզ համար, աղոթքները տեղ են հասնում, ու մենք պաշտպանված ենք։
Ես ոչինչ չեմ պնդում։ Գիտական ապացույց չունեմ։
Ինչո՞ւ եմ այս ամենը գրում․ սիրելի՛ հեյթերներ, մի փոքրիկ խնդրանք։ Երբ անծանոթ մարդուն լիաթոք անիծում եք, վատ բաներ եք գրում կամ որոշում եք ձեր օրը մեր հասցեին մի քանի չար բառով ավելի հետաքրքիր դարձնել, մի պահ կանգ առեք ու մտածեք։
Որովհետև մեր ընտանիքում տիեզերական արդարությունը հիմա արդեն «express» առաքմամբ է գալիս։

Զառա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1051

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.