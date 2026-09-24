Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-Իրան հակամարտության ռազմական նոր փուլը կվերսկսվի՞, թե ոչ՝ դեռ պարզ չէ

ԱՄՆ-Իրան հակամարտության ռազմական նոր փուլը կվերսկսվի՞, թե ոչ՝ դեռ պարզ չէ

ԱՄՆ-Իրան հակամարտության ռազմական նոր փուլը կվերսկսվի՞, թե ոչ՝ դեռ պարզ չէ
23.09.2026 | 10:22

Սեպտեմբերի 17-ին նախագահ Թրամփը Axios-ին ասել էր, որ քննարկում է Իրանին ուղղված զանգվածային հարվածները վերսկսելու կամ չվերսկսելու վերաբերյալ հարցը։

Սեպտեմբերի 20-ին Իրանի զինվորականները հայտարարել են, որ տեղեկություններ ունեն ԱՄՆ-ի կողմից նոր հարձակման հավանականության առնչությամբ և նախազգուշացրել են պատասխան հարվածների մասին։

Միաժամանակ չեն դադարում դիվանագիտական շփումները։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը և արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին ներկա են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։

Նախագահ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ պատրաստ է հանդիպել նախագահ Փեզեշքիանի հետ, սակայն հանդիպման մասին հստակ տեղեկություն չկա։

ՄԱԿ-ի ամբիոնից այսօր Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը բազմիցս մերժել է ԱՄՆ-ի կողմից գործարքի վերաբերյալ արված առաջարկները, և որ ինքը երբեք թույլ չի տա Թեհրանին միջուկային զենք ձեռք բերել։

Նա նաև վստահեցրել է, որ ԱՄՆ-ն Իրանի հետ գործարք կկնքի նոյեմբերին կայանալիք Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Իսկ ի՞նչ է լինելու մինչ նոյեմբեր՝ դեռ պարզ չէ:

Մերձավոր Արևելքում տեղակայված ամերիկյան զինված ուժերին հրահանգվել է պահպանել ներկայիս խմբավորումն առնվազն մինչև տարեվերջ այնպես որ, անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի արագ վերադառնալ լայնածավալ ռազմական գործողություններին։

Միևնույն ժամանակ, Վաշինգտոնն ուժեղացնում է տնտեսական ճնշումը Թեհրանի նկատմամբ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 23-ից իրանական ավիաընկերություններին սպասարկող օտարերկրյա ընկերությունները կարող են ենթարկվել երկրորդային պատժամիջոցների։

Turkish Airlines-ը, AJet-ը և Pegasus թուրքական ավիաընկերություններն արդեն չեղարկել են դեպի Իրան իրականացվող չվերթները։ Turkish Airlines-ը և AJet-ն իրենց թռիչքները հանել են չվացուցակից մինչև 2027 թվականի մարտը, իսկ Pegasus-ը՝ ամրագրման համակարգից։ Իրանի հետ ավիահաղորդակցությունը չեղարկել են նաև Իրանի բարեկամներ Օմանը, Ադրբեջանը և Իրաքը:

Իրանի թեման լինելու է նաև սեպտեմբերի 24-ին ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահների հանդիպման թեմաներից մեկը։

ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Բեսենթը հայտարարել է, որ Չինաստանի ֆինանսական իշխանությունները ԱՄՆ-ի հետ խորհրդակցություններ են անցկացնում Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների պահպանման հարցում։

Ավելի վաղ Reuters գործակալությունը հաղորդել էր, որ Սաուդյան Արաբիայի դիմումից հետո Պեկինը նույնպես Թեհրանին խնդրել էր օգտագործել իր ազդեցությունը՝ հուսիներին զսպելու համար։

Այս պահի դրությամբ, իրավիճակի երկարաժամկետ կարգավորման և կայուն խաղաղության հիմքեր դեռ չկան:

Արտակ Զաքարյան

Դիտվել է՝ 4778

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.