Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Բլումբերգյան հեքիաթներ և 300-միլիոնանոց ավանտյուրա

Բլումբերգյան հեքիաթներ և 300-միլիոնանոց ավանտյուրա

Բլումբերգյան հեքիաթներ և 300-միլիոնանոց ավանտյուրա
23.09.2026 | 12:21


Երեկ մեր մտքի հսկաները, ճարահատյալ բռնած, «Բլումբերգով» հոդված են պատվիրել, որտեղ գրված է, թե Հայաստանն իբր դառնում է Եվրոպայի արհեստական բանականության (ԱԲ) կենտրոններից մեկը: Ու զավեշտն այստեղ նույնիսկ այն փաստը չէ, որ Հրազդանի կենտրոնը չի կարող մրցակցել Եվրոպայի առաջատար 150 ԱԲ կենտրոններից և ոչ մեկի հետ. ամեն ինչ շատ ավելի հոռի է...
Սկզբում մեզ ասվեց, որ ԱՄՆ-ն 4 միլիարդ դոլար է ներդնելու «ԱԲ գործարանի» մեջ: Հետո պարզ դարձավ, որ ոչ թե 4 միլիարդ է, այլ 300 միլիոն, և ոչ թե ԱՄՆ-ն է Հայաստանում ներդրում անելու, այլ Հայաստանն է ԱՄՆ-ից գնելու անհրաժեշտ չիպերը: Հետո հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն այդ քայլին է դիմելու ոչ միայն տեղական բանկերի, այլև մեր կենսաթոշակային հիմնադրամի գումարներով: Ընդ որում, քանի որ կենսաթոշակային հիմնադրամին օրենքով արգելված է նման ավանտյուրաների մեջ մարդկանց թոշակները քամուն տալ, մեր «լեգիտիմները» փոխեցին այդ օրենքը: Թեպետ, իհարկե, բանկերն էլ հենց այնպես չէ, որ բանկիրների փողերն են ներդրել. ո՛չ, դրանք բանկերի ավանդատուների միջոցներն են:
Բայց այսքանով կոմբինացիան դեռ չի ավարտվում: Հրազդանի կենտրոնը բացվելուն պես պարզվում է, որ այն ոչ մեկին պետք չէ, և կառավարությունը ստիպված է լինում տարեկան 25 միլիոն դոլարի ծառայություն գնել այդ հիմնարկից, որպեսզի դրանք գոնե շահագործման ծախսերը հոգան: Բնական է՝ ոչ մեկին չի հետաքրքրել այն փաստը, որ այդ նույն ծառայությունը կառավարությունը կարող էր գնել ցանկացած այլ մատակարարից՝ ամսական առավելագույնը 1000 դոլար վճարելով՝ 25 ՄԻԼԻՈՆԻ փոխարեն:
Կարծում եք՝ սրանով սահմանափակվո՞ւմ է այս անպիտանների լափելու ամբիցիան: Բնական է՝ ոչ, որովհետև հիմա էլ պարզվում է, որ այդ ահռելի գումարը, որ սրանք ամերիկյան օլիգարխատին կաշառելու համար (ինչի մասին վկայում է ամերիկյան մամուլը) մեր գրպանից ծախսել են, գնացել է այնպիսի չիպերի գնմանը, որոնց արդիականության ժամկետն ընդամենը 2 տարի է: Այսինքն՝ երկու տարի անց դրանք արդեն տեխնոլոգիապես հնացած են լինելու: 3 տարի անց սկսելու են ֆիզիկապես շարքից դուրս գալ, իսկ 5 տարի անց հաշվապահորեն դառնալու են դուրսգրման ենթակա թափոն:
Ահա այն ամենը, ինչ պետք է գրվեր «Բլումբերգում»... Հայ ավանդատուների 300 միլիոն դոլարով կաշառք է տրվել ամերիկյան օլիգարխատին, իսկ թե ո՞վ պիտի այդ փողը հետ դնի տեղը՝ ոչ ոք չգիտի... Այսօրվա օրով ապրելու «կայֆն» էլ հենց դա է:

Արթուր ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 996

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.