Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սեպտեմբերի 23-ին սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ «Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի»,- հայտարարել է Ռեզային։               
 
Նորություններ » Բուրգի գագաթին հայտնվում են ոչ թե արժանավորները, այլ միջակությունները, որոնք ձեռնտու են արտաքին կառավարողներին

Բուրգի գագաթին հայտնվում են ոչ թե արժանավորները, այլ միջակությունները, որոնք ձեռնտու են արտաքին կառավարողներին

Բուրգի գագաթին հայտնվում են ոչ թե արժանավորները, այլ միջակությունները, որոնք ձեռնտու են արտաքին կառավարողներին
23.09.2026 | 17:32

Մարդկանց միջև համացանցային տեսակի հաղորդակցումները չպետք է սահմանափակվեն դրանց պարզունակ ընկալումներով և էլ ավելի պարզունակ մեկնաբանություններով։

Կյանքը շատ ավելի բարդ է, քան այն կարող է թվալ պարզունակ հասարակությունների տեսանկյունից և պարտադիր էլ չի, որ բոլորն էլ բարդ բաների մասին իրենց կարծիքն ունենան, ինչպես մեզ մոտ ու ուրիշ մեզ նմանների մոտ է։

Հասուն հասարակությունների կառուցվածքի հատկանշական գծերից մեկն այն է, որ դրանցում ամեն մեկն իր տեղը գիտի, և հնարավոր չէ, որ տգետ ու անհասկացող մեկը հասկացողների վզին փաթաթի իր կարիկատուրային կարծիքը, մի բան, որն էլ հնարավոր է միայն թույլ փսևդոհասարակություններում։

Իսկ նման հասարակություններում ամեն ինչն է թույլ, ներառյալ՝ կառավարումը, որի թուլությունն էլ վարակի նման տարածվում է վերից վար, քանի որ կառավարման հիերարխիայում ամեն մակարդակ իրենից ներքև հանդուրժում է միայն իրենից թույլին։

Եվ հենց սա է այն բանի պատճառը, որ մեր անկախության ամբողջ ընթացքում իրական առաջընթաց չունեցանք, քանի որ թույլ կառավարման կարողացածը հետընթացն է, այն, ինչը որ ամեն օր տեսնում ենք մեր աչքով։

Ցանկացած հասարակարգի վիճակի ամենաօբյեկտիվ գնահատականը կարող է տալ նրա կրթական համակարգը, որը մեզնում սիստեմատիկ անկում է ապրել անկախության ամբողջ ընթացքում։

Հասարակական կյանքի որակի մյուս չափանիշն այն է, թե այն ինչքանով իրատեսորեն կարող է չափել իր վիճակը և կարողանու՞մ է նա տարբերություն տեսնել լավ ապրելու, պարզապես ապրելու և չապրելու միջև։

Լավ ապրելը դրինք մի կողմ, որն այսպես, թե այնպես, չկա և հավանաբար չի էլ կարող լինել։

Տակը մնում են ապրելն ու չապրելը, և ամենազարմանալին այն է, որ դրանք էլ չենք իրարից տարբերում, որի պատճառն էլ ինքնակառավարումից իսպառ զուրկ լինելն է, և դրա համար էլ տգետ հասարակություններում միակ հույսը մնում է կառավարման վերից վար վերտիկալը ու եթե դա էլ չեղավ, այդ դեպքում էլ միակ հույսը մնում է պատահականությունը, այսինքն՝ բախտը, որն էլ միշտ անհաշտ է եղել մեզ հետ։

Թույլ ու տգետ հասարակությւնների մյուս հատկանշական գիծն այն է, որ բնական ընտրությամբ բուրգի գագաթին հայտնվում են ոչ թե ամենաարժանիները, այլ միջակությունները, որոնք ձեռք են տալիս և արտաքին կառավարողներին և վերնախավի մեջ մեծամասնություն կազմող միջակություններին, ինչպես նաև հեշտ մանիպուլացվող տգետ մեծամասնությանը։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 869

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

Աշխարհը պտտվում է երեք գերտերությունների շուրջ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան

ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի գլխավոր թեման Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակներն են:

Ընդհանուր ելույթներ, հասցեական ու անհասցե կոչեր և ոչ մի կոնկրետ առաջարկություն: ՄԱԿ-ը, որպես միջազգային թիվ մեկ կառույց, կորցնում է իր լրջությունն ու ազդեցիկությունը: Այն դարձել է պետությունների ղեկավարների հավաքատեղի, զրուցատաղավար, որտեղ դեռ ավանդույթի ուժով ձգտում են միջազգային պրոբլեմների համար համատեղ լուծումներ գտնել...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը
Նրանց օդի պես անհրաժեշտ է քո սայթաքումն ու անկումը. քո հաջողությունը ցույց կտա նրանց չնչին էությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում
Շատ կարևոր մի բան փչացել է հայ հանրության ներքին մեխանիզմում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ (ռու­լո­նա­յին դի­վա­նա­գի­տու­թ­յուն)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.